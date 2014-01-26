مدیران دو روزنامه ورزشی مجرم هستند/ شکایت نکونام از خبر ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهام مدیران مسئول روزنامه های خبر ورزشی و گل در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمد کشکولی برگزار شد.

در این جلسه که اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات حضور داشتند نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و مدیران مسئول این دو روزنامه از خود دفاع کردند.

اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات پس از شور مدیر مسئول روزنامه خبر ورزشی را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی که پرونده با شکایت چند نفر از جمله جواد نکونام تشکیل شده بود مجرم شناخته و وی را مستحق تخفیف ندانستند.

اعضای هیات منصفه دادگه مطبوعات همچنین مدیر مسئول روزنامه گل را به اتهام نشر مطالب خلاف قانون مجرم شناخته و وی را مستحق تخفیف ندانستند.

در جلسه امروز به اتهام مدیر مسئول نشریه خطوط پروازی نیز رسیدگی شد که اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات وی را مجرم ندانستند.