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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

رئیس فراکسیون زنان خبر داد؛

پیشنهاد بیمه بانوان خانه دار در بودجه 93

پیشنهاد بیمه بانوان خانه دار در بودجه 93

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به وضع قوانین مختلف حمایت های جانبی از بانوان خانه دار اشاره کرد و گفت: تلاش های گسترده ای در این مورد انجام گرفته و مسئله بیمه بانوان خانه دار در بودجه امسال پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از بانوان غیر ایرانی مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی، امروز (6/11/92) با خانم رهبر رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار خانم رهبر با اشاره به ارتقاء جایگاه زنان در کشورمان بعد از انقلاب اسلامی در عرصه های علمی-فرهنگی و سیاسی افزود: از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ایجاد هویت و شخصیت برای زنان مسلمان و حضور مؤثر زنان در عرصه های علمی و دانشگاهی و سطوح اجرائی کشور است.

وی همچنین به وضع قوانین مختلف حمایت های جانبی از بانوان خانه دار اشاره کرد و افزود: تلاش های گسترده ای در این مورد انجام گرفته و مسئله بیمه بانوان خانه دار در بودجه امسال پیشنهاد شده است.

در این دیدار همچنین خانم رهبر توضیحاتی پیرامون نقش و جایاه مجلس شورای اسلامی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.

در ادامه این دیدار افتخاری عضو دیگر این فراکسیون نیز به جایگاه والای زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بانوان مسلمان با الهام از آموزه های دینی و اسلامی و تحت امر مقام عظمای ولایت، جایگاه اصلی خود را پیدا نمودند . در حال حاضر بیش از 70درصد از جامعه قرآنی کشور را بانوان تشکیل می دهند.

کد مطلب 2221866

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