شهاب گاز سوز قم به نیمه نهایی لیگ کاراته نوجوانان کشور راه یافت

ابوالقاسم پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های امسال لیگ کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور با عنوان لیگ جوانه ها تا کنون دو مرحله خود را پشت سر گذاشته و تنها یک مرحله دیگر تا معرفی تیم های اول تا چهارم فاصله دارد.

وی ادامه داد: در مرحله مقدماتی مسابقات، بیش از 30 تیم در پیکارهای لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور حضور داشتند و در پایان 12 تیم از گروه‌های شش‌گانه مرحله اول لیگ جوانه‌ها به دور دوم این مسابقات صعود کردند و سه تیم قمی نیز موفق به کسب جواز صعود شدند.

سرپرست تیم کاراته نوجوانان شهاب گاز سوز قم افزود: در پایان دیدارهای مرحله اول مقدماتی، از گروه نخست تیم‌های شهید مقدسی مازندران و باشگاه آرش ماکو و در گروه دوم تیم‌های باشگاه سلیمی رشت و شهید بیطرفان قم به مرحله دوم راه یافتند.

وی اضافه کرد: همچنین از گروه سوم تیم‌های کاراته نوجوانان شهرداری سیرجان و شهید داورزنی قرچک اول و دوم شدند و در گروه چهارم نیز تیم‌های هیئت کاراته البرز و تجهیزات رزمی سامکوه جواز صعود را به دست آوردند در حالی که در گروه پنجم تیم‌های شهرداری اراک و شرکت تولید برق هرمزگان و در گروه ششم تیم‌های صنایع شهاب‌گازسوز و شوتوکان wskf اصفهان صعود کردند.

پایدار عنوان داشت: 12 تیم حاضر در مرحله دوم رقابت‌های خود را بار دیگر به شکل دوره‌ای پیگیری کردند و در نهایت با انجام بازی های هفته پایانی این مرحله در چهارمین روز بهمن ماه، چهره چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شد.

وی ابراز کرد: در جدول رده‌بندی گروه دوم مرحله دوم رقابت‌های لیگ کاراته جوانه باشگاه‌های کشور تیم شهاب‌گازسوز قم به عنوان صدرنشین جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد و تیم هیئت کاراته البرز در مکان دوم جای گرفت و به مرحله نیمه نهایی آمد.

سرپرست تیم کاراته نوجوانان شهاب گاز سوز قم بیان داشت: تیم ما در هفته پایانی بازی های مرحله دوم در سه دیدار حساس به مصاف تیم های هیئت کاراته البرز، تولید برق هرمزگان و شهید داورزنی قرچک رفت و با کسب پیروزی در هر سه مسابقه به عنوان صدرنشین به نیمه نهایی رفت.

نتایج بازی های تیم کاراته نوجوانان شهاب گاز سوز قم در هفته پایانی مرحله دوم:

شهاب گاز سوز قم 28 - 0 شهید داورزنی قرچک

شهاب گاز سوز قم 19 – 8 تولید برق هرمزگان

هیات کاراته البرز 11 - 15 شهاب گاز سوز قم