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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

پایدار در گفتگو با مهر:

شهاب گاز سوز قم به نیمه نهایی لیگ کاراته نوجوانان کشور راه یافت

شهاب گاز سوز قم به نیمه نهایی لیگ کاراته نوجوانان کشور راه یافت

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم کاراته نوجوانان شهاب گاز سوز قم از صعود مقتدرانه این تیم به مرحله نیمه نهایی پیکارهای لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور خبر داد.

ابوالقاسم پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های امسال لیگ کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور با عنوان لیگ جوانه ها تا کنون دو مرحله خود را پشت سر گذاشته و تنها یک مرحله دیگر تا معرفی تیم های اول تا چهارم فاصله دارد.

وی ادامه داد: در مرحله مقدماتی مسابقات، بیش از 30 تیم در پیکارهای لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور  حضور داشتند و در پایان 12 تیم از گروه‌های شش‌گانه مرحله اول لیگ جوانه‌ها به دور دوم این مسابقات صعود کردند و سه تیم قمی نیز موفق به کسب جواز صعود شدند.

سرپرست تیم کاراته نوجوانان شهاب گاز سوز قم افزود: در پایان دیدارهای مرحله اول مقدماتی، از گروه نخست تیم‌های شهید مقدسی مازندران و باشگاه آرش ماکو و در گروه دوم تیم‌های باشگاه سلیمی رشت و شهید بیطرفان قم به مرحله دوم راه یافتند.

وی اضافه کرد: همچنین از گروه سوم تیم‌های کاراته نوجوانان شهرداری سیرجان و شهید داورزنی قرچک اول و دوم شدند و در گروه چهارم نیز تیم‌های هیئت کاراته البرز و تجهیزات رزمی سامکوه جواز صعود را به دست آوردند در حالی که در گروه پنجم تیم‌های شهرداری اراک و شرکت تولید برق هرمزگان و در گروه ششم تیم‌های صنایع شهاب‌گازسوز و شوتوکان wskf اصفهان صعود کردند.

پایدار عنوان داشت: 12 تیم حاضر در مرحله دوم رقابت‌های خود را بار دیگر به شکل دوره‌ای پیگیری کردند و در نهایت با انجام بازی های هفته پایانی این مرحله در چهارمین روز بهمن ماه، چهره چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شد.

وی ابراز کرد: در جدول رده‌بندی گروه دوم مرحله دوم رقابت‌های لیگ کاراته جوانه باشگاه‌های کشور تیم شهاب‌گازسوز قم به عنوان صدرنشین جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کرد و تیم هیئت کاراته البرز در مکان دوم جای گرفت و به مرحله نیمه نهایی آمد.

سرپرست تیم کاراته نوجوانان شهاب گاز سوز قم بیان داشت: تیم ما در هفته پایانی بازی های مرحله دوم در سه دیدار حساس به مصاف تیم های هیئت کاراته البرز، تولید برق هرمزگان و شهید داورزنی قرچک رفت و با کسب پیروزی در هر سه مسابقه به عنوان صدرنشین به نیمه نهایی رفت.

نتایج بازی های تیم کاراته نوجوانان شهاب گاز سوز قم در هفته پایانی مرحله دوم:

شهاب گاز سوز قم 28 - 0 شهید داورزنی قرچک
شهاب گاز سوز قم 19 – 8  تولید برق هرمزگان
هیات کاراته البرز 11 - 15 شهاب گاز سوز قم

 

کد مطلب 2221867

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