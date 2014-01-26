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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

تاکید بر گسترش همکاری ها و ارتباطات دو جانبه در دیدار بروجردی و سفیر سریلانکا

تاکید بر گسترش همکاری ها و ارتباطات دو جانبه در دیدار بروجردی و سفیر سریلانکا

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با سفیر سریلانکا با اشاره به پیشینه خوب مناسبات دو کشور گفت: استفاده از ظرفیتها و توانمندی های موجود در دو کشور در زمینه های مختلف راه را برای گسترش همکاری ها و ارتباطات بیشتر دو جانبه و منطقه ای هموار می سازد .

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل راضین سفیر سریلانکا در تهران پیش از ظهر امروز یکشنبه با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه خوب مناسبات دو کشور گفت: استفاده از ظرفیتها و توانمندی های موجود در دو کشور در زمینه های مختلف راه را برای گسترش همکاری ها و ارتباطات بیشتر دو جانبه و منطقه ای هموار می سازد .

وی بر این اساس افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از روند توسعه همکاری ها با کشور سری لانکا در عرصه های مختلف حمایت می کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان این دیدار بر لزوم رایزنی و مشورت بیشتر مقامات دو کشور تأکید کرد.

فیصل راضین سفیر سریلانکا در تهران نیز در همین دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران از جایگاه خاصی در سیاست خارجی سری لانکا برخوردار است.

وی با اشاره به نقش پارلمانها در گسترش ارتباطات افزود: همکاری های پارلمانی میان دو کشور می توانند نقش موثری در افزایش مناسبات دوستانه تهران – کلمبو داشته باشد.

سفیر سریلانکا در تهران در پایان این دیدار نسبت به گسترش ارتباطات دو کشور در زمینه های مورد علاقه ابراز امیدواری کرد.

لازم به ذکر است سفیر سریلانکا در این دیدار گزارشی از آخرین تحولات کشورش ارائه داد.

کد مطلب 2221869

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