دمای هوا در سیستان و بلوچستان افزایش می یابد

مرتضی فرجی در گفتگو با مهر آسمان اکثر نقاط استان را صاف تا قسمتی ابری و در نواحی شمالی و سواحل دریای عمان با مه رقیق صبحگاهی پیش بینی کرد و افزود: از فردا هموطنان ما در استان شاهد افزایش نسبی دما تا پایان هفته جاری خواهند بود.

وی دریای عمان را متلاطم و مواج خواند و افزود: ارتفاع موج در سواحل جنوبی استان و دریای عمان به نیم تا یک متر می رسد.

وی افزود: در طی 24 ساعت گذشته زاهدان با دمای 3 درجه بالای صفر سردترین شهر و شهر های راسک، چابهار و کنارک با 24 درجه بالای صفر گرمترین شهر های استان گزارش شدند.

فرجی افزود: بیشینه دمای امروز زاهدان به 20 درجه و کمینه دمای امشب به 3 تا 5 درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

وی همچنین میزان رطوبت شهر زاهدان را در طی 24 ساعت گذشته 94 درصد و در شهر راسک 100 درصد عنوان کرد.