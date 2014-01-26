  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

تا پایان هفته/

دمای هوا در سیستان و بلوچستان افزایش می یابد

دمای هوا در سیستان و بلوچستان افزایش می یابد

زاهدان - خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان از افزایش نسبی دمای هوا در طی روز های آینده در استان خبر داد.

مرتضی فرجی در گفتگو با مهر آسمان اکثر نقاط استان را صاف تا قسمتی ابری و در نواحی شمالی و سواحل دریای عمان با مه رقیق صبحگاهی پیش بینی کرد و افزود: از فردا هموطنان ما در استان شاهد افزایش نسبی دما تا پایان هفته جاری خواهند بود.

وی دریای عمان را متلاطم و مواج خواند و افزود: ارتفاع موج در سواحل جنوبی استان و دریای عمان به نیم تا یک متر می رسد.

وی افزود: در طی 24 ساعت گذشته زاهدان با دمای 3 درجه بالای صفر سردترین شهر و شهر های راسک، چابهار و کنارک با 24 درجه بالای صفر گرمترین شهر های استان گزارش شدند.

فرجی افزود: بیشینه دمای امروز زاهدان به 20 درجه و کمینه دمای امشب به 3 تا 5 درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

وی همچنین میزان رطوبت شهر زاهدان را در طی 24 ساعت گذشته 94 درصد و در شهر راسک 100 درصد عنوان کرد.

کد مطلب 2221870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها