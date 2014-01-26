بعثت با بازیکنان کرمانشاهی به دسته بالاتر صعود خواهد کرد/ کشتی را به فوتبال ترجیح می دهم

مدیر عامل باشگاه بعثت کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه گفت: در سال 1370 در رقابت های کشتی قهرمانی کشور با ناداوری حذف شدم، ازآن موقع به بعد قسم خوردم هیچگاه اجازه ندهم که حق ورزشکاران کرمانشاهی پایمال شود.

افشین حسنی اظهار داشت: اکنون با تیم بعثت که بازیکنانش همه بومی هستند می خواهم ثابت کنم که جوانان کرمانشاهی هیچ چیزی کمتر از سایرین ندارند.

حسنی در مورد خرید امتیاز تیم بعثت افزود: پسرم زیر نظر یوسف زارعی فوتبال بازی می کرد، یک روز به صورت اتفاقی با همدیگر برخورد کردیم و در مورد وضعیت فوتبال کرمانشاه صحبت کردیم که او پیشنهاد داد امتیاز تیم ماهان را خریداری کنم، من هم بدون هیچ سوالی این پیشنهاد را قبول کردم و با تغییر اسم تیم از ماهان به بعثت، در لیگ برتر استان شرکت کردیم و با قهرمان شدن در این رقابت ها به مسابقات لیگ 3 کشور صعود کردیم.

وی ادامه داد: هدفم این بود که از بازیکنان بومی در لیگ استفاده کنیم، اکنون تمامی اعضای تیم کرمانشاهی هستند، حتی اگر به لیگ 2 نیز صعود کنیم ترجیح می دهم از بازیکنان غیر بومی استفاده نکنیم.

مدیر عامل باشگاه بعثت کرمانشاه ضمن تمجید از باشگاه راهیان اظهار داشت: در حقیقت تیم های بعثت و راهیان مثل یک زنجیر به هم متصل هستند، وقتی این دو تیم قدرتمند و با صلابت باشند فوتبال کرمانشاه نیز موفق خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور باشگاه بعثت در ورزش مقطعی نخواهد بود، تاکید کرد: ما یک برنامه ریزی بلند مدت برای باشگاه در نظر گرفته ایم، حتی اگر به لیگ 2 صعود کنیم حتما امتیاز یک تیم لیگ یکی را خریداری خواهیم کرد، پس این تیم حتما پایدار خواهد بود.

حسنی با تاکید بر این موضوع که اگر برخی ها مانع تراشی نکنند اسپانسرها حاضر هستند در ورزش سرمایه گذاری کنند، افزود: من با چندین اسپانسر بزرگ برای سرمایه گذاری در ورزش کرمانشاه توافق کرده ام اما فضا باید برای حضور آنان فراهم باشد، هرگاه شریط مهیا شود به طور حتم این اسپانسرها حاضر هستند که چندین رشته ورزشی را مورد پوشش خود قرار دهند.

مدیر عامل باشگاه بعثت کرمانشاه از علاقه خود برای سرمایه گذاری در رده های پایه کشتی نیز سخن گفت و ادامه داد: چند سال پیش قرار بود که در لیگ یک کشتی کشور تیمداری کنم که متاسفانه شرایط فراهم نشد. اکنون نیز حاضر هستم در رده های پایه کشتی کرمانشاه سرمایه گذاری کنم هر چند تاکنون فرصت پیدا نشده است که در این مورد با برداران محبی صحبت کنم ولی علاقه ام به کشتی بیشتر از فوتبال است.

مدیر عامل باشگاه بعثت کرمانشاه در پایان گفت: اگر در ورزش سرمایه گذاری کرده ام به خاطر شهرت نبوده است چون علاقه ای به این صحبت ها ندارم.

