به گزارش خبرگزاری مهر، کامران ملکی مدیر فرهنگی و ارتباطات خانه سینما اعلام کرد، سینماهای آفریقا و سپیده، میزبان اعضای جامعه اصناف سینمای ایران در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهند بود و اعضای محترم صنوف خانه سینما می توانند فیلم های جشنواره را در این سالن ها به تماشا بنشینند.

مدیر فرهنگی و ارتباطات خانه سینما با توضیح اینکه پس از بازگشایی خانه سینما در دوره تدبیر و امید، مجدداً اعضای شریف و نجیب خانه سینما می‌توانند در محیطی صمیمی و سالم با رعایت شئون صنفی و حرفه ای، آثار همکاران خود را ملاحظه کنند.

وی همچنین افزود: مدیریت خانه سینما به همراه مسئولان این دو سینما (آفریقا و سپیده) تمام تلاششان را به‌کار خواهند بست تا میزبان شایسته ای برای مهمانان ارجمند خود باشند. اعضای گرامی خانه سینما می توانند پس از انجام هماهنگی با صنف متبوع خود به تدریج از بعدازظهر روز چهارشنبه به صنوف مربوطه مراجعه و نسبت به تهیه بلیت‌های مذکور اقدام کنند.

