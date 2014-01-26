  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

اهالی سینما فیلم‌های فجر را در «آفریقا» و «سپیده» می‌بینند

اهالی سینما فیلم‌های فجر را در «آفریقا» و «سپیده» می‌بینند

سینماهای آفریقا و سپیده میزبان اعضای جامعه اصناف سینمای ایران در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران ملکی مدیر فرهنگی و ارتباطات خانه سینما اعلام کرد، سینماهای آفریقا و سپیده، میزبان اعضای جامعه اصناف سینمای ایران در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهند بود و اعضای محترم صنوف خانه سینما می توانند فیلم های جشنواره را در این سالن ها به تماشا بنشینند.

مدیر فرهنگی و ارتباطات خانه سینما با توضیح اینکه پس از بازگشایی خانه سینما در دوره تدبیر و امید، مجدداً اعضای شریف و نجیب خانه سینما می‌توانند در محیطی صمیمی و سالم با رعایت شئون صنفی و حرفه ای، آثار همکاران خود را ملاحظه کنند.

وی همچنین افزود: مدیریت خانه سینما به همراه مسئولان این دو سینما (آفریقا و سپیده) تمام تلاششان را به‌کار خواهند بست تا میزبان شایسته ای برای مهمانان ارجمند خود باشند. اعضای گرامی خانه سینما می توانند پس از انجام هماهنگی با صنف متبوع خود به تدریج از بعدازظهر روز چهارشنبه به صنوف مربوطه مراجعه و نسبت به تهیه بلیت‌های مذکور اقدام کنند.
 

کد مطلب 2221875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها