آثار رزمندگان مازندران در پارک موزه دفاع مقدس جانمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نقش مردم مازندران در دفاع مقدس اظهار داشت: نقش مردم و رزمندگان مازندران در دفاع مقدس تدوین می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از آثار حجمی دفاع مقدس مازندران جمع آوری شد، گفت: آثار حجمی مردم و رزمندگان مازندرانی در پارک موزه دفاع مقدس مازندران جانمایی می شود.

سردار ملکی با اشاره به جنگ نرم دشمن بیان کرد: بنا داریم فضای شهرهای مازندران از گلوگاه تا رامسر را دفاع مقدسی کنیم که از این طریق به مقابله با جنگ نرم دشمن برویم.

وی تصریح کرد: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران به عنوان یکی از اعضای کمیته نامگذاری خیابان ها و اماکن و تأسیسات شهرستان ساری انتخاب شد.

سردار ملکی با اشاره به حماسه بزرگ شش بهمن آمل گفت: ایمان به خدا و اهداف انبیا که دعوت به یکتا پرستی و ایجاد قسط و عدالت است در حماسه بزرگ ششم بهمن نمایان است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران بیان کرد: ایمان به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است که می تواند زمینه ساز چنین حماسه هایی باشد که حضرت امام خمینی(ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود از آن به نیکی یاد کرده است.

وی با اشاره به این که بزرگ ترین سرمایه حماسه ششم بهمن مردم ولایت مدار این شهر هستند، بیان داشت: مردم با حضوری فعال و ارزنده وارد عرصه شده و پاسخ شایسته ای را به ایادی استکباری دادند.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز، با بیان اینکه، دفاع مقدس یک فرهنگ است گفت: ارزشهای دفاع مقدس باید در جامعه ما نهادینه شود.

آیت الله نورالله طبرسی با اشاره به کتاب "پایی که جاماند" تصریح کرد: تلاش شود تا خاطرات مردم و رزمندگان مازندرانی در هشت سال دفاع مقدس تدوین شود و در این کار از افراد کاردان و اهل جبهه بکارگیری شود.