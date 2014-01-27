79 هزار بازرسي تعزيرات در آذرماه 92/ هفت واحد صنفي تخلف كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، علي مژدهي پور در نامه اي به وزير دادگستري در مورد عملكرد آذرماه سال جاري به حجت الاسلام پورمحمدي گزارش داد.

در اين گزارش ضمن اشاره به همكاري سازمان صنعت، معدن و تجارت، مامورين مراكز بهداشت دارو و درمان، نمايندگان و عوامل نظارتي شركت پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان حمل و نقل و عوامل كنترلي ساير دستگاهها از تعداد 79087 مورد بازرسي توسط گشتهاي سيار اين سازمان خبر داد.

بر پايه اين گزارش تعداد 7049 فقره پرونده تخلفاتي تشكيل و از اين تعداد 7275 فقره منجر به رسيدگي و منتج به صدور راي شده است كه تعداد 226 فقره پرونده رسيدگي شده مربوط به پرونده هاي مانده از قبل مي باشد كه منجر به صدور راي شده است.