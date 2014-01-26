اجرای زیرساختها در شهر کیاکلا با کمبود اعتبار مواجه است

مسعود آب آذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امید است مسئولان استان مساعدت و نگاه ویژهای به شهرستان جدیدالتاسیس سیمرغ داشته باشند و در بحث تامین بودجه برای اجرای زیرساختها، کمک حال این شهرستان شوند تا به این وسیله بتوانیم سیمای فعلی شهر کیاکلا را تغییر داده و شهر را از رکود خارج و به سوی بالندگی و نشاط سوق دهیم.
وی به معضل 50 ساله سیمرغ اشاره کرد و افزود: بحث عقبنشینی خیابان امام (ره) این شهر حد فاصل میدان شهید کشوری تا میدان بسیج فعلی معضل بزرگ کیاکلا است.
آب آذری تصریح کرد: سرانجام با تصویب شورا مقرر شد تا شهروندانی که به عقبنشینی در این خیابان اقدام کردند در بحث صدور و دریافت پروانه از امتیازات ویژه شهرداری برخوردار خواهند شد.
این عضو شورای شهر کیاکلا با اشاره به انتخاب "رامین فرشیدفر" به عنوان شهردار جدید کیاکلا اذعان داشت: شهردار جوان کیاکلا با تشکیل کمیتههای مناسب و استفاده از نخبگان و مشاوران جوان به واکاوی دقیقی از ظرفیتهای شهری پرداختند و مثلث خوبی از شورا، شهرداری و مردم در کیاکلا شکل گرفت.
آب آذری در پایان افزود: تلاش فرماندار و مثلث تشکیل شده در کیاکلا بر این است که در آیندهای نزدیک سیمای بصری کیاکلا تغییر یابد و این شهر از بهم ریختگی به یک مبلمان شهری در خور دست یابد.
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