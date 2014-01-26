عشایر نیکشهر با کمبود امکانات زیر بنایی و رفاهی روبرو هستند

محمود بلوچ در گفتگو با مهر تعداد عشایر این منطقه را 22 هزار نفر عنوان کرد و افزود: عشایر این منطقه با وجود اینکه سهم بسزایی در تولید و تنظیم بازار گوشت دارند اما از کمبود امکاناتی نظیر راه دسترسی مناسب و آب شرب در مضیقه هستند.

محمود بلوچ در گفتگو با مهر با بیان اینکه 10 درصد از جمعیت 230 هزار نفری شهرستان نیکشهر را عشایر تشکیل می دهند افزود: عشایر نیکشهر با در اختیار داشتن 25 درصد دام سبک و سنگین بخش زیادی از گوشت مورد نیاز مردم منطقه را تامین می کنند.

وی نبود جایگاه رمزدار توزیع نفت سفید را یکی از مشکلات پیش روی عشایر این منطقه عنوان کرد و افزود: سوخت مورد نیاز عشایر به دلیل این نقیصه در بسیاری از اوقات پس از اتمام فصل زمستان به دست آنها می رسد.

وی گفت: عشایر این منطقه در تعداد 6 کانون ساماندهی شده اند و بیش از 240 نفر از آنها به شغل کشاورزی مشغول هستند.

بلوچ عمده محصولات کشت شده توسط عشایر این منطقه را سبزی، صیفی، هندوانه خارج از فصل و انواع مرکبات عنوان کرد و گفت کمبود آب و همچنین دسترسی به آب اشامیدنی سالم یکی از مشکلات اساسی عشایر این منطقه است.