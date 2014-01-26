استان آذربایجان غربی با مشکل کمبود روحانی مواجه است

حجت الاسلام محمد جواد قهرمانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی بیان کرد: آذربایجان غربی هشت حوزه علمیه برادران و نزدیک به هزار طلبه مشغول به تحصیل دارند.

وی اظهار داشت: قبل از تشکیل مدیریت استانی، تعداد طلاب 350 نفر بود که اکنون خوشبختانه تعداد آن افزایش یافته است و تعداد اساتید نیز بیش از 100 نفر است.

حجت الاسلام قهرمانی گفت: استان آذربایجان غربی با توجه به اینکه استان مرزی و حساس است امروز نیازمند افزایش حوزه‌های علمیه است.

مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی گفت: در استان آذربایجان غربی بیش از پنج هزار مدرسه وجود دارد که حتی باری هر مدرسه یک طلبه نیاز باشد، به پنج هزار طلبه نیاز خواهیم داشت که این امر نیازمند افزایش حوزه‌های علمیه در استان است.

وی بیان کرد: امروزه بسیاری از مدارس و مراکز استان آذربایجان غربی فاقد روحانی هستند و نیازمند روحانی است اما این استان قادر به تامین روحانی نیست.

حجت الاسلام قهرمانی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی با بیش از سه میلیون جمعیت تنها 90 مبلغ دارد، گفت: متاسفانه درب های بسیاری از مساجد استان آذربایجان غربی به دلیل نبود روحانی بسته شده است.

وی بیان کرد: امیدواریم در آینده بتوانیم نیازهای علمی و معنوی مراکز این استان را برطرف کنیم.

