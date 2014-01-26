خطر تغییر بافت جمعیت کشور در کمین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز در همایش نام در اهواز عنوان کرد: وظیفه هر خانواده متدین و مسلمان، انتخاب نام نیکو و شایسته برای فرزندان است و این امر نیز در دین اسلام مورد تاکید بسیاری قرار گرفته است.



وی افزود: نام ترویج دهنده فرهنگ و یک نماد و رمز است که بایستی حاوی معانی بلند باشد.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص برنامه کنترل جمعیت در کشور اظهار کرد: بعد از پایان جنگ تحملی کشور با مسئله انفجار جمعیت مواجه شد و به همین منظور مسئولان به فکر اجرای طرح تنظیم خانواده افتادند، البته این طرح در مقاطعی از زمان دچار افراط و تفریط شد.



امام جمعه موقت اهواز با اشاره به کاهش نرخ رشد در کشور اظهار کرد: بر اساس آمار های ارائه شده نرخ رشد در کشور در 30 سال آینده به زیر صفر خواهد رسید و این مسئله بسیار نگران کننده است.



وی افزود: خانواده های سنی در کشور به برنامه های تنظیم و کنترل جمعیت در کشور توجهی نداشته و در حال حاضر رشد جمعیت در آنها چهار برابر خانواده های شیعه است و این تغییر بافت جمعیت خطر بزرگی برای کشور محسوب می شود.



وی با تاکید بر اینکه تغییر این سیاست ها بدون تغییر فرهنگ امکان پذیر نیست، گفت: در صورتی که مشکل اشتغال جوانان حل شود مشکلات پیش روی ازدواج نیز حل خواهد شد.