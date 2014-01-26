کتاب «پیوست ‌نگاری فرهنگی؛ ابهام زدایی و گفتمان سازی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که حاصل هشت گفت‌وگو با دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، عناوین ذیل به چشم می‌خورد: فلسفه پیوست‌نگاری فرهنگی، اهمیت فرهنگ و موانع توجه به مدیریت فرهنگی، چیستی پیوست فرهنگی، موانع فرهنگی پیوست نگاری فرهنگی، فرصت‌های فرهنگی برای پیوست نگاری فرهنگی، آثار فرهنگی پیوست نگاری فرهنگی، آسیب های احتمالی پیوست فرهنگی و نسبت فرهنگ، دولت و مسائل آن.



این کتاب در بهمن ماه 1392 و در 164 صفحه توسط انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی چاپ و با قیمت 5000تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

