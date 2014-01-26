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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

تولید 576 هزار دستگاه خودرو در 10 ماه اول سال

تولید 576 هزار دستگاه خودرو در 10 ماه اول سال

وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید خودرو در 10 ماهه ابتدای سال جاری را 576 هزار و 663 دستگاه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: طي 10 ماهه منتهي به دي ماه سال جاري توليد انواع خودرو توسط خودروسازان كشورمان به مرز 576 هزار و 663 دستگاه رسيد. در اين مدت خودروي سواري نيز به تعداد 489 هزار و 182 دستگاه توليد شده است.

همچنین طي 10 ماهه گذشته توليد وانت به تعداد 81 هزار و 349 دستگاه، كاميون 5 هزارو 711 دستگاه، اتوبوس 341 دستگاه و ميني بوس 81 دستگاه توليد شده است. برپايه اين گزارش، در دي ماه گذشته امسال ميزان توليد انواع خودرو به 74 هزار و 211 دستگاه رسيد همچنين تعداد خودروي سواري در اين ماه بالغ بر 62 هزار و 508 دستگاه بوده است.

در دي ماه امسال وانت به تعداد 11 هزار و 140 دستگاه، كاميون 513 دستگاه، اتوبوس 33 دستگاه و ميني بوس 17 دستگاه توليد شده است.

کد مطلب 2221896

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