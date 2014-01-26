نشست اقتصادي معرفي بازار كسب و كار ترکیه در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاحورزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای آشنایی فعالان اقتصادی لرستان در حوزه‌های مختلف بازرگانی و خدماتی نشست اقتصادي معرفي بازار كسب و كار ترکیه در استان لرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی هر چه بيشتر اعضا اتاق خرم‌ آباد و فعالان اقتصادي لرستان با بازارهای هدف محصولات و خدمات استان، تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌ آباد همواره برگزاری نشست‌هاي اقتصادي معرفي بازارهاي كسب و كار كشورهاي مختلف و مرتبط با استان را با حضور افراد مجرب و آشنا با بازارها در دستور کار خود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌ آباد بیان داشت: يكي از بازارهاي هدف محصولات لرستان كشور ترکیه است که در این راستا با هماهنگي‌هايی که با سازمان توسعه تجارت کشور و سفارت ایران در ترکیه داشتیم شرایط حضور رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در آنکارا را در خرم‌ آباد فراهم کرده ایم.

سلاحورزی با اشاره به زمان برگزاری این نشست اقتصادی ادامه داد: این نشست اقتصادی ساعت 9 و 30 دقیقه 9 بهمن ماه سالجاری در سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برگزار می شود.

وی یادآور شد: فعالان اقتصادی علاقه مند به حضور در این نشست می ‌توانند حداكثر تا هشتم بهمن‌ماه سالجاری به امور بين‌الملل اتاق خرم‌ آباد مراجعه و برای شرکت در این نشست ثبت نام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم ‌آباد افزود: همچنین جلسه با هیئت رئیسه اتاق خرم ‌آباد، جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با موضوع بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی لرستان و ترکیه، بازدید از یک واحد تولیدی لرستان در زمینه‌ سنگ و مصالح ساختمانی از دیگر برنامه‌هایی است که برای رایزن بازرگانی ایران در ترکیه در نظر گرفته شده است.