احراز رتبه نخست فولادسازی ايران در سطح خاورمیانه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جهانی فولاد در گزارشی درباره میزان تولید فولاد خام در جهان اعلام كرد: در سال 2013 ايران در سطح خاورمیانه‌ به كسب رتبه برتر فولاد سازي دست يافت به طوري كه تولید فولاد خام ایران در دسامبر رشد بیش از 13 درصدی داشته است.

ایران در ماه دسامبر 2013 نیز با تولید یک میلیون و 350هزار تن شمش فولادی رشد 13.6 درصدی را نسبت به تولید مدت مشابه سال 2012 كسب كرد. بر این اساس كشورمان همچنین در 12 ماه سال گذشته میلادی افزون بر 15.4 میلیون تن فولاد خام تولید كرد و توانست در بین كشورهای منطقه خاورمیانه در رتبه نخست جای گیرد. این میزان تولید 6.6 درصد بیش از كل تولید سال 2012 محسوب می شود.

همچنين در سال گذشته میلادی چین با تولید 779 میلیون تنی همچنان در جایگاه نخست جهان جای گرفت و پس از آن ژاپن با 110 و ایالات متحده با 87 میلیون تن شمش فولادی در رده های دوم و سوم جهان ایستادند. در جدول تولیدكنندگان فولاد كشورمان در رتبه پانزدهم دنیا قرار گرفت.

مجموع تولید جهانی فولاد خام در سال گذشته میلادی با رشد 3.5 درصدی نسبت به سال 2012 بالغ بر یک میلیارد و 607 میلیون تن شد.