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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

فدایی عنوان کرد:

پروژه های مسکن مهر کرمانشاه مشکل تاسیسات زیربنایی دارند

پروژه های مسکن مهر کرمانشاه مشکل تاسیسات زیربنایی دارند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از وجود مشکلات مربوط به تاسیسات زیربنایی در اکثر پروژه های در حال ساخت مسکن مهر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور قائم مقام وزیر راه و شهر سازی و استاندار کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون 48 هزار و 500 واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر و هفت هزار و 876 واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان در حال ساخت هستند.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی های بعمل آمده 21 هزار و 153 واحد از مجموع واحدهای در حال ساخت در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر جمعیت دارای مشکل آب هستند که 20 هزار و 629 مورد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر و 524 مورد نیز مربوط به زیر 25 هزار نفر است.

فدایی ادامه داد: 19 هزار و 957 واحد نیز مشکل فاضلاب دارند که 19 هزار و 529 مورد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و 428 مورد نیز مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: 24 هزار و 476 واحد مسکونی مهر از مشکل برق رنج می برند که 23 هزار و 216 مورد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر و یک هزار و 260 مورد نیز مربوط به واحدهای زیر 25 هزار نفر جمعیت می شود.

فدایی با بیان اینکه 17 هزار و 518 واحد نیز در مجموع شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر جمعیت مشکل گاز دارند، یادآور شد: کلیه واحدهای مسکن مهر در حال ساخت با مشکل بیمه و مالیات مواجه هستند.

وی همچنین به مقاوم سازی واحدهای شهری و روستایی استان نیز اشاره کرد و گفت: در مجموع سه هزار و 950 واحد در بافت های فرسوده شهری و 42 هزار و 888 واحد روستایی نیز در حال مقاوم سازی هستند.

کد مطلب 2221903

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