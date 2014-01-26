پروژه های مسکن مهر کرمانشاه مشکل تاسیسات زیربنایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور قائم مقام وزیر راه و شهر سازی و استاندار کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون 48 هزار و 500 واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر و هفت هزار و 876 واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان در حال ساخت هستند.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی های بعمل آمده 21 هزار و 153 واحد از مجموع واحدهای در حال ساخت در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر جمعیت دارای مشکل آب هستند که 20 هزار و 629 مورد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر و 524 مورد نیز مربوط به زیر 25 هزار نفر است.

فدایی ادامه داد: 19 هزار و 957 واحد نیز مشکل فاضلاب دارند که 19 هزار و 529 مورد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و 428 مورد نیز مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: 24 هزار و 476 واحد مسکونی مهر از مشکل برق رنج می برند که 23 هزار و 216 مورد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر و یک هزار و 260 مورد نیز مربوط به واحدهای زیر 25 هزار نفر جمعیت می شود.

فدایی با بیان اینکه 17 هزار و 518 واحد نیز در مجموع شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر جمعیت مشکل گاز دارند، یادآور شد: کلیه واحدهای مسکن مهر در حال ساخت با مشکل بیمه و مالیات مواجه هستند.

وی همچنین به مقاوم سازی واحدهای شهری و روستایی استان نیز اشاره کرد و گفت: در مجموع سه هزار و 950 واحد در بافت های فرسوده شهری و 42 هزار و 888 واحد روستایی نیز در حال مقاوم سازی هستند.