خدمات دفاتر پیشخوان در کهگیلویه و بویراحمد کمتر از نیازها است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: دفاتر پیشخوان دولت می توانند تا 720 نوع خدمت ارائه دهند اما در مجموع در این استان 36 مورد آن انجام می شود.

وی بیان کرد: حتی برخی از دفاتر در این استان خدمات تک خدمتی ارائه می دهند.

محنایی بر کوچک سازی بدنه دولت تاکید کرد و اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری و حجم و بدنه دولت تاکید دارد که باید مورد توجه بیشتر مدیران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همه امور مردم نباید در انحصار دولت باشد،تصریح کرد: به زودی کارگروههای استانی و شهرستانی کاهش تصدی های دولت در استان فعال می شوند.

معاون استاندار استان افزود: این امر در راستای کاهش وظایف تصدی گری دولت و تقویت امور حاکمیتی و در اجرای بند «ن» آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: تعیین و احصاء تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری، تعیین روشهای واگذاری تصدیها، ارایه سیاستها، خط مشی ها و تدوین شیوه مستندسازی فرایند و نحوه واگذاری تصدیها از جمله وظایف این کارگروه هستنند.

وی عنوان کرد: این کارگروه در شهرستانها با مسؤولیت فرمانداران و عضویت اعضای متناظر شهرستانی برگزار می شود.

محنایی یادآور شد: در ارزیابی مدیران اجرایی، شاخص هایی همچون توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، توسعه خدمات الکترونیک و دفاتر پیشخوان و افزایش تعداد خدمت در این دفاتر، سیستمی کردن فعالیتهای درون و برون سازمانی و تکریم ارباب رجوع لحاظ می شود.