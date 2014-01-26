پزشکان عمومی باید اطلاعات پزشکی ورزشی داشته باشند/ آسیبهای حاد و مزمن ورزشی

دکتر محمد رازی با اشاره به عنوان برنامه آسیبهای ورزشی که در همایش شاغلین رشته های پزشکی ارائه خواهد شد، به خبرنگار مهر گفت: پزشکی ورزشی یک رشته تخصصی است که با توجه به اینکه روز به روز نیاز جامعه و ورزشکاران عادی و حرفه ای به اطلاعات پزشکی ورزشی بیشتر می شود، لذا لازم است که فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: بر همین اساس، در همایش شاغلین رشته های پزشکی، راجع به پزشکی ورزشی، اطلاعات نسبتا جامعی در اختیار پزشکان عمومی و سایر رشته های پزشکی قرار دهیم.

رازی در ادامه به شیوع آسیبهای ورزشی در کشور اشاره کرد و گفت: آسیبهای ساده مثل پیچ خوردگی مچ پا و کشیدگی های عضلانی و آسیبهای زانو، از شیوع بالایی برخوردارند اما به لحاظ اهمیت، آسیبهای رباط صلیبی و مینیسک زانو، بیشتر شیوع دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ضرورت پیشگیری و درمان آسیبهای رباط صلیبی و مینیسک زانو تاکید کرد و افزود: یک دسته از آسیبهای عادی وجود دارد که حاد نیستند اما عوارض مزمن دارند. مثل کسانی که زیاد وزنه می زنند، والیبالیست ها که زیاد پرش انجام می دهند، دوچرخه سواران و... که معمولا دچار درد و التهاب زانو می شوند.

رازی، درمان طبی و فیزیوتراپی را برای دردهای مزمن مورد تاکید قرار داد.

نخستین همایش شاغلین رشته های پزشکی از 9 تا 11 بهمن ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. این همایش دارای 26 امتیاز بازآموزی است و در حدود 126 رشته پزشکی، پیراپزشکی،‌ پرستاری و... در این همایش شرکت می‌کنند.