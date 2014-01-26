باخت سنگين بانوان فوتساليست مشهدي در آبادان/ قبل از بازي باخته بوديم

شهناز ياري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: باخت 7-1 تيم پرسپوليس مشهد در برابر تيم آبادان سنگين ترين و سخت ترين باختم در طول دروان مربيگری‌ام بود و با اين شرايطي كه در تيم پرسپوليس حاكم شده مسئول باشگاه تا مشكلات را برطرف نكرده بهتر اسم مسابقه را نياورد.

وي افزود: تيم ما در واقع قبل از اينكه و ارد مسابقه شود بازي را باخته بود چرا كه بازيكنان ما تا روز گذشته حتي نمي دانستند به اين مسابقه اعزام خواهند شد يا نه، ضمن اينكه ما از بازي مقابل ايذه تا اين بازي فقط يك تمرين يك ساعته داشته ايم.

ياري گفت: بچه هاي تيم ساعت 12 شب گذشته به آبادان رسيدند و وقتي به محلي كه براي اسكانمان تدارك ديده شده بود رفتيم با يك وضعيت اسفناك روبرو شديم كه در نهايت تصميم گرفتيم محل اسكان مان را عوض كنيم كه اين كار باعث شد بچه ها تا ساعت دو بامداد بيدار بمانند و امروز نتوانند سرحال در مسابقه حاضر شوند.

وي افزود: البته بنده قصد ندارم تقصير اين باخت را به گردن ديگران بيندازم و مسئوليت باخت بر عهده من سرمربي است اما شرايط موجود در باشگاه پرسپوليس باعث شده تا به سابقه چند ساله مربي گري ام خدشه وارد شود به صورتي كه تيم حريف باور نمي كرد ما اين طوري در مقابل شان بازي كنيم.

سرمربي تيم فوتسال بانوان پرسپوليس مشهد گفت: وقتي مدير عامل تيم در كار من دخالت مي كند و اجازه نمي دهد من سه بازي كنم را همراه خودم بياورم نتيجه اي بهتر از اين رقم نخواهد خورد.

وي افزود: با اين شرايط مجبور نيستم بيشتر از اين با آبرويم بازي كنم.

مسابقه تيم هاي پرسپوليس مشهد و پالايس نفت آبادان در چارچوب هفته پنجم مسابقات ليگ برتر فوتسال بانوان، ظهر امروز در آبادان برگزار شد و تيم ميزبان توانست تيم مهيمانش را با نتيجه 7-1 شكست دهد.