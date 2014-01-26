یکی از رهبران اصلی معترضان ضد دولتی در بانکوک کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست گزارش داد که سوتین تاراتین یکی از رهبران اصلی معترضان ضد دولتی امروز یکشنبه در شهر بانکوک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.



سخنگوی پلیس ملی تایلند همچنین از زخمی شدن پنج فرد دیگر در جریان درگیری میان پلیس و معترضان و همزمان با تلاش تظاهرات کنندگان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات هفته آینده و مسدود کردن مسیرهای اصلی بانکوک خبر داد.



مخالفان تایلندی بر این باورند نخست وزیر این کشور عروسکی در دست برادرش یعنی تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شد و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.



شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.