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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

محمدیان:

احداث زیرساخت های اسکیت در آذربایجان شرقی به 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

احداث زیرساخت های اسکیت در آذربایجان شرقی به 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تبریز – خبرگزاری مهر : رییس فدراسیون اسکیت کشور گفت : احداث زیر ساخت ها و پیست 200 متری در آذربایجان شرقی به 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در شرایط فعلی تامین این هزینه کاری سخت و دشوار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیات اسکیت آذربایجان شرقی اظهار داشت : ورزش اسکیت کشور به ورزشکارانی چند رشته های و چند منظوره در سایر رشته های اسکیت نیاز دارد و دوومیدانی به جهت تشابه ساختاری میتواند در بدنسازی اسکیت بازان نقش کلیدی ایفا کند.

وی ادامه داد : هیات اسکی استان ها باید به مقوله پرورش استعداد از طریق آموزش و پرورش توجه خاصی نشان داده و به تربیت مربیان ماهر در این رشته بپردازند.

محمدیان افزود : اسکیت بهانه مناسب و خوبی به جهت مفرح بودن و جذاب بودن برای نوجوانان و نونهالان است تا به رشد فکری و معنوی و تعالی برسد و مابایستی فضایی را برای این نوجوانان فراهم کنیم که علاوه بر تقویت قوای جسمانی ، قهرمانی و مدال آوری را با مدال هایی به رنگ خدا و معنویت انسانی کسب کنند.

وی در خصوص جایگاه اسکیت آذربایجانشرقی افزود : توسعه و پیشرفت اسکیت در استان در رشته های سرعت ، نیمه استقامت و استقامت و های اسکیت میتواند در موفقیت تیم ملی ایران نقش کلیدی داشته باشد و فدراسیون نگاه جداگانه ای بر اسکیت آذربایجان شرقی دارد.

رییس فدراسیون اسکیت کشور  ادامه داد : در صورتی که امر پرورش استعداد به خوبی در استان ها انجام شود شاهد قهرمانی ورزشکاران کشور در مسابقات جهانی بوده و می توانیم جایگاه خود را در بین سایر کشورها بیابیم.

وی افزود :  اسکیت هفت رشته ورزشی را تحت پوشش خود قرار داده است و اسکیت فقط در کشورمان اسکیت سرعت نیست و با بررسی کارشناسانه به این نتیجه رسیدیم که علت عدم توفیق تیم های اسکیت سرعت ما در رقابتهای برون مرزی عدم تمرین در پیست های یخی است.

کد مطلب 2221911

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