احداث زیرساخت های اسکیت در آذربایجان شرقی به 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیات اسکیت آذربایجان شرقی اظهار داشت : ورزش اسکیت کشور به ورزشکارانی چند رشته های و چند منظوره در سایر رشته های اسکیت نیاز دارد و دوومیدانی به جهت تشابه ساختاری میتواند در بدنسازی اسکیت بازان نقش کلیدی ایفا کند.

وی ادامه داد : هیات اسکی استان ها باید به مقوله پرورش استعداد از طریق آموزش و پرورش توجه خاصی نشان داده و به تربیت مربیان ماهر در این رشته بپردازند.

محمدیان افزود : اسکیت بهانه مناسب و خوبی به جهت مفرح بودن و جذاب بودن برای نوجوانان و نونهالان است تا به رشد فکری و معنوی و تعالی برسد و مابایستی فضایی را برای این نوجوانان فراهم کنیم که علاوه بر تقویت قوای جسمانی ، قهرمانی و مدال آوری را با مدال هایی به رنگ خدا و معنویت انسانی کسب کنند.

وی در خصوص جایگاه اسکیت آذربایجانشرقی افزود : توسعه و پیشرفت اسکیت در استان در رشته های سرعت ، نیمه استقامت و استقامت و های اسکیت میتواند در موفقیت تیم ملی ایران نقش کلیدی داشته باشد و فدراسیون نگاه جداگانه ای بر اسکیت آذربایجان شرقی دارد.

رییس فدراسیون اسکیت کشور ادامه داد : در صورتی که امر پرورش استعداد به خوبی در استان ها انجام شود شاهد قهرمانی ورزشکاران کشور در مسابقات جهانی بوده و می توانیم جایگاه خود را در بین سایر کشورها بیابیم.

وی افزود : اسکیت هفت رشته ورزشی را تحت پوشش خود قرار داده است و اسکیت فقط در کشورمان اسکیت سرعت نیست و با بررسی کارشناسانه به این نتیجه رسیدیم که علت عدم توفیق تیم های اسکیت سرعت ما در رقابتهای برون مرزی عدم تمرین در پیست های یخی است.