توضیحات عارف در رابطه با انتخابات مجلس دهم/ دولت جدید در فضای امنیتی به وجود آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار با نمایندگان احزاب عضو جبهه اصلاح‌طلبان سراسر کشور با بیان اینکه همیشه به حرکت‌های جمعی اعتقاد داشته‌ام و بر این باورم که برای دست یابی به اهدافمان باید از خرد جمعی تبعیت کنیم،گفت: در این سال‌ها تا آنجا که ممکن بوده از خواسته‌های فردی خود گذشته‌ام تا بتوانم به نفع جمع حرکت کنم.

وی در همین راستا ادامه داد:در طول 30 سال گذشته از حرکت‌های گعده‌ای و هیاتی ضربه خورده‌ایم و به نظامی که به آن اعتقاد داریم با اینگونه حرکات آسیب زده‌ایم و نتوانستیم منویات نظام را برآورده کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه استقرار و دوام گفتمان اصلاح طلبی در گرو توسعه سازمان‌های منسجم و فعال غیر دولتی و احزاب است ،گفت:متاسفانه نگاه امنیتی که در 8 سال گذشته برامور کشور حاکم شد کار را برای احزاب و جریان‌های سیاسی سخت کرد و امروز نمی توان انتظار داشت یک شبه فضا تغییر کند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه به سهم خودم برای تقویت احزاب اصلاح طلب موجود و رفع موانع فعالیت آن‌ها تلاش خواهم کردگفت:احزاب باید فعالیت‌های خود را توسعه داده و با حرکت جمعی و با حفظ اصالت حرکت‌های جبهه‌ای مشترک را دستور کار خود قرار دهند. اختلافات در هر تشکیلاتی وجود دارد اما این اختلافات نباید منجر به انشعاب شود نتیجه به وجود آمدن انشعاب،نداشتن یک تشکل منسجم است.

وی تاکید کرد:ما باید با حفظ جایگاه حقوقی تشکل‌های همسو،فعالیت‌ها را مبتنی بر ارزش‌ها و در چارچوب برنامه‌های مشترک بصورت جبهه‌ای و بر اساس خرد جمعی دنبال کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش ارزنده جوانان در انقلاب بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا نسل سوم انقلاب سکان مدیریت و قانون گذاری کشور را به تدریج به دست بگیرد که این موضوع هم نیازمند رشد طبقه نخبگان و خبرگان شایسته برای در اختیار گرفتن امور است و هم خواست نسل اول انقلاب برای واگذاری امور به نسل سوم است.

عارف با تاکید بر نقش مردم در حفظ نظام گفت: باید نگاهی که امام خمینی (ره) در زمان انقلاب به مردم داشتند را حفظ کنیم.کنار گذاشتن مردم از انقلاب چیزی برای نظام باقی نمی‌گذارد،دولت ها نباید خود را قیم مردم بدانند،در طی این سال‌‌ها کم توجهی به مطالبات و خواسته‌های مردم به زیان دولت ها بوده و عمر آنها را نهایتا 8 ساله کرده است.

عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از نگاه امنیتی به فرهنگ واشتباه دانستن این نگاه، خاطرنشان کرد :در مقاطعی در بعد از انقلاب کسانی که در مصدر امور فرهنگی نشستند فرهنگ را امنیتی کردند .امنیتی کردن فرهنگ موجب فاصله گرفتن جوانان از ارزش‌ها، نظام و انقلاب می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت جدید در شرایط ایده آلی شکل نگرفت، گفت: دولت جدید در یک فضای امنیتی و در شرایطی که ناامیدی مردم را فرا گرفته بود به وجود آمد،باید شرایط خاصی که کشور با آن روبه رو است را درک کرد و به دولت فرصت داد تا اوضاع را سامان دهد.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه اصلاح‌طلبان از ابتدای انقلاب پای نظام ایستاده‌اند،گفت:ما اصلاح‌طلبان هم نظام و هم ارزشهای انقلاب را قبول داریم و هم قانون اساسی را.بنابراین با ایجاد هماهنگی و شکل گرفتن انسجام میان خودمان می‌توانیم استوار بمانیم.

عارف همچنین با اشاره به مباحثی که از سوی حاضرین در جلسه درباره انتخابات مجلس دهم مطرح شد،گفت:باید رویکرد و جهت گیری‌هایمان برای انتخابات مجلس مشخص باشد، این انتخابات می تواند فرصت خوبی برای انسجام بیشتر میان اصلاح طلبان باشد تا برخی در اندیشه حذف اصلاح طلبان نباشند.