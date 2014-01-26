به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجتبوی، ظهر يكشنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد گناباد به تشریح برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي این شهرستان برای دهه فجر پرداخت و اظهار کرد: در عصر حاضر بی تردید پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی برای تاریخ معاصر و ملت ایران محسوب می شود.

وی بیان کرد: امروز دشمنان ما قصد دارند از طریق تهاجم فرهنگی و تبلیغات منفی نسل جدید انقلاب را از ارزش های والای دینی و اسلامی نظام دور کنند و از این طریق به اهداف خود برسند.

وي ادامه داد: با وجود تلاش مذبوحانه دشمنان، جوانان و مردم ما در صحنه هستند و نظام اسلامی هر روز پرقدرت تر می شود و در عرصه های بین المللی نقش آفرینی می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در ادامه گفت: جامعه دانشگاهی و دانشجویان فهیم و با بصیرت ایران اسلامی پایبندی خویش را به انقلاب و حفظ آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شهدا و امام شهیدان و پیروی از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری، همواره به اثبات رسانده اند و به یاری خداوند متعال با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن مجدداً با این آرمان ها تجدید میثاق و بیعت خواهند کرد.

مجتبوی گفت: براساس بخشنامه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مشارکت و تعامل با سایر دستگاه های فرهنگی به منظور هر چه با شکوه تر برگزار شدن جشن های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامي نيز برنامه هايي را در اين ايام اجرا خواهد كرد.

وي تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد امسال نیز همانند سنوات گذشته با هماهنگی با ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گناباد و همچنین کمیته دانشجوئی دهه فجر شهرستان برنامه هایی را برای هر روز از این دهه مبارک تدارک دیده است.

وي افزود: آذین بندی و چراغانی سردرب و محوطه دانشگاه، شرکت کارکنان و هیأت رئیسه در مراسم آغازین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی به همراه دیگر مسؤلین و کارکنان ارگان ها، ادارات و مراکز آموزش عالی شهرستان در یوم الله ۱۲بهمن ماه، عطر افشانی و گلباران مزار شهدای گمنام دانشگاه از جمله برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در اين ايام خواهد بود.

وي ادامه داد: برگزاري مراسم زیارت عاشورا در جوار مزار شهدای گمنام و و دعای روح بخش کمیل در مسجد دانشگاه، تجلیل از شهید هسته ای دکتر شهریاری در ۱۳ بهمن ماه با حضور مسؤلین شهرستان، افتتاح مرکز مشاوره و کارآفرینی دانشگاه، از ديگر برنامه هاي اين دانشگاه در اين ايام خواهد بود.

مجتبوي اضافه كرد: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی ویژه همکاران و مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان، سخنرانی و نشست تخصصی جهت همکاران با موضوعات انقلاب اسلامی، شرکت در نماز دشمن شکن جمعه و همچنین حضور یکپارچه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه از ديگر برنامه هاي اين دانشگاه خواهد بود.

مجتبوي در پايان تصریح کرد: همه باید در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه شرکت کنند چرا که انقلاب اسلامی همچون ارمغانی الهی و مائده ای آسمانی در تاریک ترین لحظات تاریخ ملت ایران به ما ارزانی شد.