به گزارش خبرنگار مهر، حسین طوسی در جلسه کارگروه بررسی وضعیت آب شهرکهای صنعتی استان البرز که بعد از ظهر یکشنبه در محل اتاق البرز برگزار شد، با بیان اینکه تامین آب مورد نیاز صنایع از مشکلات اصلی این شهرک‌ها است، گفت: در حال حاضر جدی ترین مشکل شهرک های صنعتی تامین منابع آبی است و موانعی که در این بخش وجود دارد فعالیت صنایع را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد.



طوسی افزود: میزان آب مصرفی برخی از صنایع و واحدها با تغییر و اصلاح خطوط تولید کاهش خواهد یافت اما لازم است که دستگاه‌های اجرایی مسئول در البرز تسهیلات و مشوق هایی را برای این واحدها در زمینه مصرف بهینه آب پیش بینی کنند.

وی احداث و تکمیل تصفیه خانه‌های فاضلاب مناطق شهری و شهرکهای صنعتی را از اولویتهای استان اعلام و تاکید کرد: تکمیل این طرح ها مستلزم تامین منابع مالی است تا هر چه سریعتر به بهره برداری برسند.

طوسی ادامه داد: تخصیص منابع جدید آب برای شهرک‌ها، نواحی و مناطق صنعتی و واحدهای پراکنده البرز ضروری بوده و در صورت عدم اجرای این مهم ادامه فعالیت و اجرای طرحهای توسعه ای در حوزه صنعت این استان با محدودیت و مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

جلوی حفر چاههای غیرمجاز گرفته شود



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز همچنین خواستار برخورد جدی برای جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز شد و افزود: با توجه به اینکه چاههای آب غیرمجاز یکی از مشکلات اساسی در افت سطح آب زیرزمینی آبخوان استان است، باید برخورد جدی با حفر چاههای غیرمجاز در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی و ویلایی شود.

وی اصلاح شیوه های آبیاری در حوزه کشاورزی استان و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی آب را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای این منظور باید از تمام ظرفیتهای فرهگی، مذهبی، تبلیغاتی و اداری استان استفاده کرد.

واحدهای تولیدی پرمصرف آب، مجوز فعالیت نگیرند

طوسی تاکید کرد: اصلاح شیوه های آبیاری بخش کشاورزی به عنوان بیشترین مصرف کننده آب ضروری است. در زمینه استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرهای استان در بخش کشاورزی و صنعت نیز باید برنامه مناسب اتخاذ و انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز با بیان اینکه تلاش های فراوانی در استان برای جذب سرمایه گذار صورت گرفته است، در عین حال گفت: جذب سرمایه گذار از اولویتهای استان بوده و تلاشهای بسیاری در این بخش صورت گرفته است اما با توجه به کمبود منابع آبی چاره ای نداریم جز اینکه از صدور مجوز جدید برای فعایت واحدهای با مصرف آب بالا خودداری کنیم.



