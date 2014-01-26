لزوم تهیه میکرو فیلم از کتب خطی موجود در کتابخانه های معتبر خارجی برای تحقیق

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی بیان داشت: برپایی یازدهمین نمایشگاه کتاب استان یکی از سه رخداد مهم فرهنگی هرمزگان به همراه جشنواره فیلم و موسیقی فجر در سال جاری است.

نفیسی اظهارداشت: برپایی 400 غرفه و عرضه 60 هزار عنوان کتاب و شور و شوق مردم در خرید کتاب در نمایشگاه کتاب هرمزگان موجب مباهات و فخر است.



وی با بیان اینکه حضور ناشران کشوری در مرکز استان، نشان دهنده اهمیت هرمزگان است، تصریح کرد:سالیان سال در مراسم افتتاح نمایشگاه های کتاب سخنرانی های غرائی در اهمیت کتاب می شود که جا دارد در چنین برنامه هایی بخشی از سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی، اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی یا جنگ و صلح تولستوی به عنوان نمونه های موفق و ماندگار ادبی قرائت شود.

نفیسی تهیه میکروفیلم از کتب خطی موجود در کتابخانه های معتبر خارجی را یکی از راه هایی عنوان کرد که می توان از این طریق کتاب های کمتر در دسترس را در اختیار محققان گذاشت.

یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان که از سوم بهمن ماه آغاز به کار کرده تا نهم بهمن در محل برگزاری دائمی نمایشگاه های بندرعباس واقع در سه راه جهانبار بندرعباس برگزار است.