معرفی استانهای دارای بیشترین و کمترین رشد موالید / تهران رتبه 13 آمار ولادت

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آمارهای بدست آمده در 10 ماهه امسال یک میلیون و 220 هزار و 911 ولادت به ثبت رسیده است که از این تعداد 627 هزار و 235 واقعه مربوط به پسران و 593 هزار و 676 واقعه نیز مربوط به دختران بوده است.

به گفته وی، مقایسه ولادتهای به ثبت رسیده در 10 ماهه سال گذشته نشان می دهد که آمار ولادت از رشد 3 درصدی برخوردار شده است و رشد آمار ولادت مشخص می کند که سیاستگذاریهای افزایش جمعیت و اطلاع رسانی در این مورد تاثیر داشته است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در مورد استانهایی که بیشترین رشد ولادت را داشته اند، تاکید کرد: استانهای خراسان شمالی با 8.4 درصد،خراسان رضوی با 7.7 درصد، سیستان و بلوچستان با 6.9 درصد، خراسان جنوبی با 6.6 درصد و کرمان نیز با 5.6 درصد به ترتیب بیشترین رشد را داشته اند.

محزون به آمار ولادت در استان تهران اشاره کرد و گفت: استان تهران در میان استانهای دیگر با 2.7 درصد رشد در رتبه 13 جدول قرار دارد.

وی در مورد استانهایی که کمترین رشد ولادت را داشته اند نیز افزود: استانهای کهکیلویه و بویر احمد با منفی 0/3 ، چهارمحال بختیاری و قزوین نیز با منفی 0/5 در میان استانهای دیگر با رشد منفی موالید مواجه شده اند.

وی تاکید کرد: مقایسه رشد موالید ربطی به جمعیت استانها ندارد.