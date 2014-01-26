پاسخگویی به شبهات دینی جوانان از سوی روحانیون ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي روزبه ظهر یکشنبه با حضور در مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران اظهار داشت: مربيان مذهبي به دليل روحاني بودن، جوان بودن و ارتباط با نسل جديد داراي قابليت ها و ظرفيت هايي هستند كه بايد از اين توانمندي استفاده كرد.



وي افزود: وجود جوانان در جامعه فرصتي است كه با برنامه ريزي مي توان آنها را نابهنجارها و آسيب هايي كه اين قشر را تهديد مي كند در امان نگهداشت اما اگر از اين موضوع غفلت كنيم به يک مساله و معضل اجتماعي در جامعه تبديل مي شود.



استاندار با بيان اينكه روحاني بايد نقش يك طبيب را در جامعه ايفا كند بیان کرد: روحانيت بايد پيوند و ارتباط تنگاتنگ و مستمري با مردم داشته باشند و در برخورد با نسل جوان با يک سعه صدر به سوالات و دغدغه هاي آنها پاسخ دهند.



وي با بيان اينكه هر جا از دين كم گذاشته ايم ضربه خورده ايم تصريح كرد: كم توجهي به نيازهاي معنوي و مذهبي جوانان ضربات و صدماتي را به جامعه وارد مي كند كه بعضاً قابل جبران نيست.



در ادامه حجت الاسلام احمد ذوالفقاری مسئول دفتر پاسخگویی به سئوالات دینی استان در خصوص برنامه های این دفتر اظهارداشت: دفتر پاسخگویی به سئوالات در این 10 سال فعالیت توانسته به یکصد هزار سئوال و شبهات دینی شهروندان استان پاسخ دهد.



وی بیان کرد: در این دفتر 32 مبلغ آقا و 12 مبلغ خانم حضور داشته که فعالیت های آنها بیشتر در مدارس، دانشگاهها و خانواده است.



حجت الاسلام ذوالفقاری تصریح کرد: امسال نیز توسط اعضای دفتر پاسخگویی به سئوالت دینی به پنج هزار سئوال شهروندان بخصوص نسل نوجوان و جوان پاسخگو بوده ایم.



در حال حاضر 9 مدرسه امين شامل پنج مدرسه پسران و چهار مدرسه دختران در سطح استان در مقاطع راهنمايي و دبيرستان وجود دارد كه زير نظر دفتر پاسخگويي به پرسش هاي مذهبي وابسته به حوزه علميه فعاليت مي كنند و به سوالات ديني دانش آموزان در بخش هاي مختلف پاسخ مي دهند.