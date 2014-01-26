تشکیل جلسات در استانداری قزوین باید خروجی مناسب داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روزبه ظهر یکشنبه در جلسه دبیران کارگروه های تخصصی و شوراهای استان در استانداری گفت: بیشترین وقت مدیران در جلسات متعدد می گذرد که باید با اتخاذ راهکار مناسب و نگاه کارشناسی کاری کنیم تا این نشست ها خروجی داشته باشد.



وی افزود: به نظر می رسد بررسی وضعیت این جلسات از مسائل مهمی است که باید بدقت مورد توجه قرار گیرد تا هزینه و زمان را بیهوده از دست ندهیم.



استاندار تصریح کرد: كميته ای پنج نفره از مديران و كارشناسان با تجربه و صاحب نظر باید در استان تشکیل شود تا ارزيابی دقيقی از جلسات برگزار شده در استانداری در سال جاری استان داشته باشد.



این مسئول بیان کرد: اين كميته به منظور بررسی نحوه تشکیل جلسات و میزان خروجی آنها در سال 92 ارزيابی خود را لازم است آغاز کند و گزارش کارشناسی خود را تا نيمه دوم اسفند ماه به استانداری اعلام کند.



وي گفت: كميته پنج نفره همه نقاط پيدا و پنهان و زواياي مختلف همه جلسات را باید به صورت دقیق و موشکافانه از نگاه تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار دهد و نتیجه خود را برای طرح در میان مدیراتن تصمیم گیر برای برنامه ریزی سال آینده ارائه کند.



روزبه در خصوص هماهنگی در فعالیتهای اقتصادی هم یادآورشد: از دست اندرکاران حوزه اداره كل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم انتظار دارم ضمن تحليل اقتصادی جلسات و بررسی خروجی و تصميمات آنها از دیدگاه اقتصادی اقدام کند.



وی اظهارداشت: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سه كارشناس صاحب نظر و نخبه را مامور تحليل اقتصادی جلسات كند تا خروجی تصميمات و مصوبات كارگروه ها از بعد اقتصادی نيز احصا شود.



استاندار قزوين در ادامه با اشاره به نقش دبيرخانه كارگروه های مختلف در استان اظهارداشت: در دبيرخانه كارگروه ها بايد فعالیت كارشناسی و محتوايی قبل از برگزاری جلسات صورت گيرد تا تصميمات در كارگروه های تخصصی از محتوای لازم ، ‌مفيد و كارآمد برخوردار باشد.



وی گفت: استفاده از ظرفيت مطلوب دانشگاهی موجود استان قزوين بايد در دستور كار دبيرخانه كارگروههای تخصصی قرار گیرد و ما از این توانمندی برای پیشبرد بهتر امور استفاده کنیم.



روزبه همچنين بر استفاده از افراد متخصص در دبيرخانه كارگروه های تخصصی تاكيد کرد و یادآورشد: نبايد در برگزاري جلسات دچار آفت شويم و از هدف نهايي دور شويم.



استاندار خاطرنشان كرد: استفاده از ظرفيت مركز آموزش و پژوهش استانداری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مديران و كارشناسان به منظور برگزاری مطلوب و مديريت جلسات می تواند موثر باشد.



روزبه اظهارامیدواری کرد با آسیب شناسی علمی بتوان ضمن کاهش جلسات غیر ضروری و بدون نتیجه از فرصتها به نحو مطلوبی برای برنامه ریزی های موثر و کارشناسی و حرکت در مسیر رشد و تعالی استان استفاده کرد.

