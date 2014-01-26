کارخانه سیمان "هلال خاورمیانه" تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارخانه بزرگترین پروژه سرمایه گذاری در این استان که هم اکنون 85درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: کل سرمایه این کارخانه 200 میلیارد تومان است که تاکنون 116 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

خادمی اظهار داشت: از این میزان 55 میلیارد تومان سهم آورده سرمایه گذار و 61 میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی است.

استاندار بر رفع مشکلات این طرح در کوتاه مدت تاکید کرد و بیان داشت: مشکلاتی ازاین کارخانه که مربوط به استان است در کمترین زمان ممکن رفع خواهد شد.

وی افزود: تامین گاز، برق، تعریض جاده دسترسی به کارخانه، سند زمین، افزایش حجم معدن کوهی و بخصوص تامین آب کارخانه از مشکلات این طرح بوده که در جلسه ای با مدیران اجرایی نسبت به رفه هر چه سریعتر آنها دستور داده شده است.

خادمی تصریح کرد: این طرح نقش مهمی در استغالزایی در استان دارد و نباید به دلیل مشکلات جزئی پیشرفت آن دچار رکود شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه سیمان مارگون با ظرفیت تولید سه هزار و 500تن، دو هزار و 350 فرصت شغلی شامل 350 شغل مستقیم و دو هزار شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.

عمليات اجرایي اين طرح از سال 88 در زميني به مساحت 60هكتار با سرمايه گذاري بالغ بر يك هزار و 500 ميليارد ريال در بخش مارگون بويراحمد آغاز شد.