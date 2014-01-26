39 درصد شبكه انتقال آب همدان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی حسینی‌بیدار ظهر يكشنبه در جمع اصحاب رسانه عنوان كرد: سامانه جديد خط تلفني 1523 در دهه فجر در استان همدان آغاز به كار خواهد كرد كه مشتركين مي توانند با استفاده از آن در هرساعت از شبانه روز با وارد كردن شماره قبض خود نسبت به پرداخت آب بها اقدام کنند.

حفر 12 حلقه چاه براي تامين آب شهر همدان

وي ادامه داد: براي تامين آب شرب شهر همدان به دنبال حفر 12 حلقه چاه هستيم و هم اكنون دو و 9 دهم درصد حجم سداکباتان داراي ذخيره آب است كه اين حجم آب را در اين موقع از سال در سالهاي گذشته ذخيره نداشته ايم .

مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اينكه 70 مخزن آب در سطح استان همدان وجود دارد، بيان داشت: بارش هاي خوبي در ماه هاي اخير روي داده و اميدواريم با بارش هاي سيلابي مناسب در اسفند و فرودين ماه آينده سد اكباتان ذخيره آبي بهتري را كسب كند.

حسيني بيدار با تاكيد براينكه در بخش اقتصادي آب اين شركت وضعيت مناسبي ندارد، اذعان داشت: هزينه توليد هر متر مكعب آب هم اكنون 700 تومان است كه از مشتركين 265 تومان دريافت مي شود و هم اكنون 87درصد از آب توليدي توسط 93 درصد مشتركين خانگي مصرف مي شود و هفت درصد مشتركين كه در بخش هاي صنعتي هستند 14 درصد از آب توليدي را مصرف مي كنند.

وي بيان داشت: مشتركين تنها 15 درصد از قيمت واقعي آب را پرداخت مي كنند و در دهه فجر شاهد افتتاح پروژ هاي خوبي در بخش آب و فاضلاب استان همدان خواهيم بود.

10 پروژه آبرسانی در دهه فجر در همدان بهره برداری می شود

مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اينكه در مجموع10 پروژه با هزينه 23 ميليارد تومان در اين مدت به بهره برداري خواهد رسيد، عنوان كرد: آبرساني به مجتمع مسكن مهر حاج شمسعلي، توسعه شبكه آب رساني مساكن مهر، اجراي خط انتقال، افتتاح ساختمان هاي اداري در فيروزان و ساختمان اداري ايران، افتتاح ساختمان دوم آزمايشگاه مركزي شركت آب و فاضلاب استان همدان از مهم ترين طرح هاي افتتاحي در دهه فجر سال جاري است.

حسيني بيدار اذعان داشت: پروژه كنترل و نصب شير فشار شكن هوشمند و سامانه نرم افزاري آن،افتتاح 10 حلقه چاه، ساختمان اداري دمق و تله متري رزن و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهر رزن كه مي تواند به 500 نفر خدمات رساني كند از ديگر طرح هاي افتتاحي در اين دهه است.

وي با اشاره به اينكه 10 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي پيمانكاران اين حوزه گرفته ایم، اظهار داشت: بودجه سالجاري اين شركت 49 ميليارد تومان بوده كه تا كنون 17 درصد از آن كه معادل هشت مليليارد تومان است محقق شده و هم اكنون در حال ساخت 10 هزار متر مربع ساختمان ادراي در سطح استان هستيم.

مدير عامل شركت آب وفاضلاب استان همدان كه علت وجود حدود سه ميليارد متر مكعب آب در فصل زمستان در سد اكباتان را نتيجه انديشيدن راه كارهاي ديگر براي تامين آب براي شهر همدان بر مي شمرد، افزود: استفاده از تصفيه خانه عباس آباد همدان، حفر چاه هاي جديد و طرح انتقال خط آب از روستاي خاكو به تصفيه خانه شماره دو همدان موجب شد كه براي اولين بار شاهد چنين ميزان ذخيره آبي باشيم.

39 درصد از شبكه انتقال آب فرسوده است

حسيني بيدار عنوان كرد: 39 درصد از شبكه انتقال آب در استان فرسوده است و با وجود عدم تخصيص مناسب در سال جاري در حالي كه مقرر بود 200 كيليومتر اصلاح شبكه داشته باشيم موفق به اصلاح 9 كيلومتر از شبكه آبرساني شديم .