آزادی 2 آتش نشان بازداشت شده حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر ایستگاه یک سازمان آتش نشانی تهران و اپراتور نردبام که در جریان تحقیق در خصوص پرونده آتش سوزی خیابان جمهوری بازداشت شده بودند با سپردن قرار تامین قانونی آزاد شدند.

این دو آتش نشان روز پنجشنبه از سوی بازپرس جنایی تهران بازداشت و برای تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفته بودند.

تحقیقات جنایی در خصوص این ماجرا همچنان ادامه دارد . این در حالی است که خانواده قربانیان این حادثه نیز با مراجعه به دادسرا به طرح شکایت پرداخته اند.

در جریان آتش سوزی در یک کارگاه خیاطی در خیابان جمهوری دو زن 44 ساله و 60 ساله از طبقه پنجم به پائین سقوط کرده و جان خود را از دست دادند.