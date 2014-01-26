تیم اسکی همدان در مسابقات چهارجانبه اسکی اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چهار جانبه اسکی گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به مناسبت جشنواره زمستانی، امروز ششم بهمن ماه در پيست اسكي تاريك دره همدان برگزار و با معرفی برترین ها به پایان رسید.

این دوره از رقابت های اسکی در قالب هفتمین جشنواره زمستانی همدان با حضور چهار استان کردستان، قزوین، زنجان و همدان در رشته مارپیچ کوچک در پیست تاریک دره همدان برگزار شد.

هر تیم اسکی با سه ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست در اين دوره از رقابت ها به ميزباني همدان حاضر شده بودند که این سری از مسابقات امروز یک شنبه با معرفی برترین های مسابقه آلپاین مارپیچ کوچک به پایان رسید.

در این راستا فاطمه آهنبر در گفتگو با خبرگار مهر، اظهار داشت: در رده تیمی این رقابت ها تیم های همدان، کردستان، قزوین و زنجان به ترتیب در جایگاه های اول تا چهارم قرار گرفتند.

نايب رئيس هيئت بانوان اسكي استان همدان افزود: در این دوره از رقابت ها 25 اسکی باز از چهار استان در رشته آلپاین، مارپیچ کوچک در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان در پیست اسکی تاریک دره همدان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی بیان داشت: در رده انفرادی بزرگسالان پیمان گل زردی از کردستان، علیرضا نغزی از قزوین و آرمین جوشقانی از همدان در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

آهنبر اضافه کرد: همچنین در رده سنی نوجوانان نیز علی عسگری، نوید ارجمند و آرمین زربخت هر سه از همدان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

نايب رئيس هيئت بانوان اسكي استان همدان در پایان سخناش گفت: در رده سنی نونهالان نیز محمد محمدی از همدان مقام اول را به دست آورد و امین محمدی دیگر اسکی باز همدان نیز به نایب قهرمانی رسید