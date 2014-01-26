هزینه هر دانش آموز سالانه یک میلیون و 300 هزار تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی در گردهمایی روسای کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان ها با بیان این مطلب گفت: بازنشستگان علاوه بر معلمی، حامل 30 سال تجربه اند که اگر هر سال فقط یک تجربه کسب کرده باشند، در پایان خدمت حامل 30 تجربه ارزشمند هستند که با احتساب 750 هزار بازنشسته فرهنگی عددی معادل 22 میلیون و پانصد هزار تجربه می شود که سرمایه عظیمی است.

وی افزود: اگر امروز درکشور افرادی هستند که مفیدند، خدمتگزار و موثرند، دستاورد خدمت فرهنگیانی است که 30 سال عمر خود را صرف تعلیم و تربیت آنان کرده اند.

وزیر آموزش وپرورش اضافه کرد: اولین نکته این است که سرمایه انسانی بالاترین سرمایه هر کشور است و این مطلب را دنیا پذیرفته است. زیرا سرمایه انسانی تنها سرمایه ای است که پایان ناپذیر است در حالیکه سرمایه ای مثل نفت یا گاز یک روز به پایان خواهد رسید. بنا براین سرمایه انسانی نیرویی اثر بخش و پایدار است که معلمین نقش اساسی در تامین آن دارند.

تنظیم قانون بودجه مبتنی بر سیاست ها وسیاست ها هم مبتنی بر چالش ها

فانی با اشاره به چهار سیاست (توسعه مشارکت در آموزش و پرورش، ارتقاء کیفیت و تقویت مدیریت آموزشگاهی، عملیاتی کردن بودجه سال 93 و ساماندهی نیروی انسانی اعلام شده برای سال 93)تصریح کرد: جمع کثیری از صاحب نظران و کارشناسان با بررسی برنامه های گذشته آموزش و پرورش بیش از 700 چالش را فهرست و اولویت بندی نمودند که این چهار سیاست برای سال 93 از دل آن ها استخراج شده است و شاید برای اولین بار در آموزش و پرورش باشد که قانون بودجه مبتنی بر سیاست ها و سیاست ها مبتنی بر چالش ها تنظیم شده است .

وی با اشاره به عنایت خاص دولت تدبیر و امید و در راس آن آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهورافزود: علیرغم محدودیت های بودجه سال 93 که رشد 11 درصدی را برای دستگاه ها درنظر گرفته، بودجه آموزش و پرورش 26 درصد رشد دارد که این حاکی از اشراف، آگاهی و عنایت مسئولان نسبت به جایگاه آموزش و پرورش است.

در اتاقهای فکر از ظرفیت ارزشمند بازنشستگان استفاده می شود

وی افزود: مقرر شد در وزارتخانه اتاق های فکر راه اندازی شود و ظرفیت ارزشمند بازنشستگان بمنظور حل مشکلات آموزش و پرورش استفاده شود. البته مستحضرید که تحولات در آموزش و پرورش با شیب ملایم، تدریجی و با انجام تحقیقات علمی صورت پذیرد.

وزیرآموزش و پرورش ضمن تاکید بر ضرورت توسعه مشارکتهای عمومی در ابعاد مختلف اضافه کرد : بنا داریم میزان پوشش تحصیلی دانش آموزان در مدارس غیر دولتی را از 5/8 درصد به 12 در صد در دو سال آینده رسانده و ظرفیت خالی این گونه مدارس را با معرفی دانش آموز و خرید خدمات آموزشی پرکنیم.

فانی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش بدون محاسبه فضا و تجهیزات، بطور میانگین برای هردانش آموز سالانه یک میلیون و 300 هزار تومان هزینه می کند افزود: بسیاری از مدارس غیر دولتی حتی با کمتر از این مبلغ آماده ارائه خدمات آموزشی هستند. در ادامه چند تن از اعضای کانون بازنشستگان استان ها ضمن طرح مشکلات حوزه مربوطه، پیشنهادات خود را ارائه کردند.