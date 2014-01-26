رییس جدید هیئت اسکیت آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات اسکیت آذربایجان شرقی ظهر یکشنبه با حضور فریبا محمدیان ، رئیس فدراسیون اسکیت کشور برگزار شد که طی آن 19 نفر از اعضا شرکت داشته که 11 رای از آن ها نصیب محمد جعفر ارضرومی شد.

محمد جعفر ارضرومی در این نشست اظهار داشت : پیست های اسکی مجوز دار خصوصی در طول چندین ماه آینده باید فعال تر از گذشته به کار خود ادامه داده و همچنین باشگاه ها نیز باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

وی ادامه داد : در زمینه ورزش اسکیت ورزشکاران بسیار خوبی در استان فعالیت دارند که باید با استعداد یابی و حمایت از این افراد آن ها را برای حضور در مسابقات کشوری و جهانی آماده کرد.

ارضرومی با بیان نواقص موجود در زیرساخت های ورزشی اسکیت در استان گفت : این استان به چندین پیست اسکی به خصوص یک پیست 200 متری نیاز دارد که نیازمند بودجه مناسبی است.

وی ادامه داد : ساماندهی پیست های اسکیت استان ،تدوین بانک اطلاعاتی ورزشکاران ، مربیان ، داوران و پیشکسوتان ، ساماندهی مربیان فعال در پیست ها ، رایزنی برای ساخت پیست استاندارد از اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

ارضرومی افزود : همچنین برگزاری منسجم رقابتهای استانی در رشته های مختلف در سطح استان و اردوهای منتخبین این رقابتها و حضور فعال در رقابتهای کشوری از مهمترین اولویت های هیئت خواهد بود.