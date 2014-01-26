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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

عدلی منصور:

ریشه تروریسم را می خشکانیم/ انتخابات ریاست جمهوری پیش از پارلمانی برگزار می شود

ریشه تروریسم را می خشکانیم/ انتخابات ریاست جمهوری پیش از پارلمانی برگزار می شود

رئیس جمهوری مصر امروز در سخنانی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پیش از انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر امروز در سخنانی خطاب به ملت این کشور گفت: انتخابات ریاست جمهوری مصر پیش از انتخابات پارلمانی این کشور برگزار خواهد شد. وی با بیان این مطلب افزود: تروریسم را در مصر از بین می بریم همانطور که در دهه 90 آن را از بین بردیم. تروریسم ابزار افراد ضعیف است و با هدف از بین بردن اراده مصری ها به کار برده می شود.

وی گفت: مسئولان مصر در صورت لزوم برای مقابله با تروریسم اقدامات فوق العاده و استثنایی را به کار خواهند گرفت.

منصور خاطرنشان کرد: از کمیته انتخابات خواهم خواست تا باب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر را بگشاید. وی خاطرنشان کرد: با برخی گروه های ملی و نمایندگان طیف های مختلف جامعه درباره ضرورت های طرح نقشه راه گفتگو کردیم.

عدلی منصور اظهار داشت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا و سپس برگزاری انتخابات پارلمانی یکی از موضوعاتی بود که در گفتگو با گروه های مختلف بررسی و به خواست اکثریت پاسخ داده شد.

رئیس جمهوری مصر در بخش دیگر سخنان خود از دادستان کل این کشور خواست که دانشجویانی که بازداشت شده اند و جرمی مرتکب نشده اند در پرونده آنها بازنگری شود.

وی همچنین از رئیس دادگاه استیناف قاهره خواست که در راستا برقراری امنیت و ثبات در کشور تعداد ادارات قضایی را افزایش دهد.

کد مطلب 2221945

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