به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری به همراه هیئت همراه، ظهر یکشنبه از کارخانه بستنی و لبنیات "بهاران گل شرکت کاله" بازدید کردند و خط تولید شکلات این کارخانه را افتتاح کردند.

ایرج موفق در حاشیه بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مجموعه "بهاران گل" در سال 90 اولین پروانه بهره برداری را دریافت کرد و در سال 92 به ظرفیت تکمیلی خود رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: بزرگترین مشکل این مجموعه در حال حاضر تامین نقدینگی است و با همکاری بانکها و ارائه تسهیلات این مشکل برطرف خواهد شد.

موفق افزود: در ایام دهه فجر واحدهای صنعتی زیادی در استان البرز افتتاح خواهد شد.

پیشبرد طرح های توسعه و صنعت در استان البرز کمک فراوانی به واحدهای صنعتی می کند

در ادامه مدیرعامل کارخانه بستنی و لبنیات "بهاران گل" با بیان این مطلب افزود: برند کاله را همگان می‌شناسند و برای ما کیفیت در اولویت است.

آثوبا ابراهیم زاده تاکید کرد: 13 هزار و 800 نفر به طور مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند و با تولید 2 هزار میلیارد تومان سرمایه در طول سال در 4 بخش لبنی، اسنک، بستنی و نوشیدنی ها به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان به کشور عراق است.

ابراهیم زاده در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه "بهاران گل" در اردیبهشت سال گذشته شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر به 100 هزار فروشگاه در سطح کشور محصولات ارائه می کند.

استاندار البرز در پایان بازدید ضمن قدردانی از دست اندرکاران تولید این شرکت اظهار داشت: پیشبرد طرح های توسعه و صنعت در استان البرز کمک فراوانی به توسعه کلی استان خواهد داشت.



گفتنی است، کارخانه "بهاران گل شرکت کاله" در بخش تولید بستنی 28 نوع بستنی را در انواع لیتری، شکلاتی، توت فرنگی، انواع کوکی و.. تولید می کند.

