تقویت بسیج دانش آموزی در شرایط کنونی کشور امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی ظهر یکشنبه در نشست با رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان همدان با اشاره به اینکه کشور ما در مقابل ابر قدرت های جهان نیاز به نسلی متعهد به نظام اسلامی و ولایت فقیه دارد، اذعان داشت: پرورش نسلی بسیجی در کشور باعث هراس دشمنان است همانطور که اکنون استکبار جهانی از ترس بسیجیان ما جرأت حمله نظامی به کشور را ندارد.

زارعی افزود: همه مسئولین نظام باید دست به دست هم دهند تا دانش آموزانی بسیجی تربیت کنند چراکه امروز دشمن به دنبال سست کردن جوانان ما است.

وی با بیان این مطلب که دشمن با تمام توان دانش آموزان ما را مورد هدف قرار داده است، اظهار داشت: باید تفکر بسیجی را در جامعه به ویژه نسل جوان نهادینه کرد تا با ایمانی قوی، شهامت و شجاعت در مقابل دشمن بایستند.

زارعی با بیان این مطلب که با بالا بردن سطح علمی دانش آموزان بر عزت و عظمت ایران اسلامی افزوده می شود، گفت: نسل دانش آموخته غنی از داشته های علمی مسلما باعث سرفرازی و توسعه کشور خواهند شد.

وی اظهار داشت: بسیج دانش آموزی اتاق فکری برای آموزش و پرورش محسوب می شود که باید ایده های آن در سطح مدارس اجرایی شود.

زارعی از حلقه های صالحین با عنوان اتاق فکر دانش آموزان بسجی یاد کرد و گفت: در مدارس ساعات پرورشی به حلقه های صالحین اختصاص یافته است که باید این حلقه ها به سمت کیفی سازی رود تا از انحرافات جلوگیری کند.

بسیج دانش آموزی پایه بسیج است

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه توجه به حلقه های صالحین امری ضروری است، اذعان داشت: تمامی اهداف تعلیم و تربیت در این حلقه ها موجود است پس باید آنها را گسترش دهیم.

ستوده با بیان این مطلب که باید حلقه های صالحین را در اماکنی که با نسل جوان و آینده ساز کشور در ارتباط هستند برگزار کرد، گفت: مسئولین و متولیان تعلیم و تربیت و همچنین فرهنگ باید تمامی توان خود در جذب اقشار مختلف جامعه به خصوص نسل جوان به حضور در حلقه های صالحین به کار بگیرند تا بدین طریق مردم را با توطئه های مختلف دشمنان و طریقه مواجه با آنها آشنا شوند.

ستوده افزود: بسیج در تمام عرصه ها به خوبی درخشیده و بسیج دانش آموزی با تقدیم 36 هزار شهید دانش آموز نشان داده که در کنار سایر اقشار بسیج می تواند به خوبی بدرخشد.

وی اذعان داشت: بسیج دانش آموزی قشر پایه است پس باید به آن توجه خاص شود.