بوستان های زاهدان میزبان جشن های انقلاب هستند

سید مسلم سید الحسینی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تعداد پنج بوستان در زاهدان با هدف ایجاد همدلی، نشاط و امید شاهد برپایی جشن انقلاب با حضور اقشار مختلف شهروندان خواهد بود.

وی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی این شهرداری در دهه فجر امسال بر پایه ایجاد و حفظ وحدت، ارتقای هویت و نقش شهروندان و همچنین ارایه الگوهای فرهنگی و ارزش های اسلامی طراحی و برنامه ریزی شده است افزود: در همین رابطه تعداد سه کمیته با عناوین طراحی، مشارکت و پشتیبانی به منظور هر چه باشکوه تر برگزار کردن جشن های انقلاب در شهرداری تشکیل شده است.

شهردار زاهدان همچنین از برگزاری نخستین جشنواره ورزشی بانوان به مناسبت ایام فرخنده و مبارک دهه فجر به عنوان یکی دیگر از مراسم محوری شهرداری یاد کرد و افزود: برپایی جشن های انقلاب و مسابقات فرهنگی در مناطق حاشیه ای شهر، تزئئین و نورپردازی معابر اصلی و همچنین نصب المان های تبلیغی با محوریت فرهنگ اسلامی از جمله برنامه های اجرایی شهرداری در این دهه است.

وی همچنین ضمن دعوت به مشارکت ادارات و سازمان های دولتی در آماده سازی و زیباسازی شهر به منظور استقبال از جشن انقلاب افزود: ادارات دولتی بر حسب رسالت بخشی خود می توانند با طراحی و تزئین فضایی خاص با موضوع انقلاب علاوه بر ترویج ارزش های اسلامی و انتقال پیام به نسل آینده در جشنواره شهرداری و انتخاب زیباترین جشن انقلاب شرکت کنند.

سیدالحسینی برنامه های فرهنگی و جشن های تدارک دیده شده در این ایام را مبتنی بر خواسته های مردم و ارزش های اسلامی عنوان کرد و گفت: فضای شهری بستر تعاملات اجتماعی است و تمامی عقاید مردم در این فضا شکل می گیرد لذا در این راستا سعی خواهد شد تا حس انقلاب و همچنین امید در دل شهروندان زاهدانی شکل گیرد.