ویزیت رایگان روستاییان مناطق محروم/ اعزام کاروان سلامت داوطلبان 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع از معاینه رایگان ۷۰۰ بیمار کم برخوردار روستای خمک شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان در روز شنبه و در نخستین روز حضور کاروان سلامت هلال احمر در این روستا خبر داد و گفت: تعداد ویزیت شدگان تا کنون به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده و پیش بینی ما این است که امروز نیز بیش از یک هزار بیمار نیازمند ساکن در روستاهای شهرستان هیرمند از خدمات یاد شده بهره مند شوند.

وی افزود: این کاروان سلامت که به منظور ارائه خدمات متنوع بهداشتی، درمانی و اجتماعی به روستاهای دور افتاده و کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان، در آستانه ایام مبارک و خجسته دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اعزام شده، متشکل از 10 پزشک متخصص، جراح عمومی، اعصاب و روان، پوست، قلب و عروق، گوش و حلق و بینی و متخصص چشم از استان اصفهان و ۳۰ پزشک متخصص، پرستار و کادر درمانی عضو جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان است که به مدت 5 روز در منطقه سیستان به محرومان خدمات درمانی ارائه می کنند.

رافع ادامه داد: تمام پزشکان و پرستاران اعزامی در قالب کاروان سلامت به منطقه سیستان، عضو سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هستند که هر ساله با حضور در مناطق محروم در سطح کشور با هدف بهبود وضعیت بهداشتی، فعالیتهای انساندوستانه انجام می دهند.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر گفت: کاروان سلامت داوطلبان جمعیت هلال احمر، سال گذشته نیز برای خدمات رسانی به محرومان به مناطق و روستاهای دورافتاده جنوب سیستان و بلوچستان اعزام شد.

رافع افزود: دیگر پزشکان این کاروان سلامت با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، به همراه تجهیزات کامل دارویی، درمانی و بیمارستانی و با استفاده از چهار دستگاه خودروی آمبولانس از روز شنبه در روستاها و مناطق حاشیه ای شهرستانهای شمالی این استان به صورت گردشی مستقر شده اند.

وی این مناطق را روستای "خمک" در شهرستان زهک، روستای "قورقوری" در شهرستان هیرمند، شهرک "علی اکبر" شهرستان هامون و روستای "اسکل آباد" شهرستان زابل معرفی کرد و گفت: خدمات درمانی برنامه ریزی شده توسط کاروان سلامت داوطلبان هلال احمر در منطقه سیستان به صورت رایگان است.

رافع با تقدیر از پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و داوطلبان این سازمان در ارائه خدمات عام المنفعه و بشردوستانه به نیازمندان دریافت اینگونه خدمات، گفت: این نیکوکاران واقعی همواره به عنوان حامیان اصلی این سازمان در تمامی برنامه های بشردوستانه اعم از حوادث و سوانح به وقوع پیوسته با ارائه خدمات متنوع بهداشتی و درمانی یار و مددکار این سازمان بوده اند و حتی در بدترین شرایط سخت اقتصادی روز به روز بر شمار کسانی که برای پیوستن به داوطلبان هلال احمر اعلام آمادگی می کنند، افزوده می شود.

منطقه سیستان شامل شهرستانهای زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون در شمال سیستان و بلوچستان هم مرز با ولایت نیمروز افغانستان همه ساله با بادهای موسمی ۱۶۰ روزه همراه با گردوغبار رو به رو است و بیشترین بیماران سل را در کشور دارد.