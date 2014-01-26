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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

23 عضو طالبان بازداشت شدند

23 عضو طالبان بازداشت شدند

وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن شش شبه نظامی و بازداشت 23 فرد دیگر در جریان عملیات ارتش در 24 ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان صبح امروز یکشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات ارتش در 24 ساعت گذشته چهار شبه نظامی کشته  و 23 فرد دیگر بازداشت شدند.

پلیس ملی افغانستان با حمایت ارتش و اداره امنیت ملی چندین عملیات مبارزه با تروریست ها را در ولایت های ننگرهار، لغمان قندهار، زابل، غزنی و هلمند انجام داد و دو نفر زخمی شده و 23 فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای افغانی همچنین موفق به کشف و ضبط تسلیحات طالبان شدند، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

کد مطلب 2221962

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