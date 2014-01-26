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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۶

گلستانی فرد:

217 سازمان مردم نهاد در خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند

217 سازمان مردم نهاد در خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از فعالیت 217 سمن در استان خبر داد و گفت: سمن ها تاثیر بسزایی در ایفای نقش مردم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی دارند.

به گزارش خیبرنگار مهر، علی محمد گلستانی‌فرد پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سمن‌های تخصصی استان، با بیان اینکه سال گذشته تعداد سمن های فعال استان اندک بوده است، اظهارداشت: با فراهم شدن بسترهای مورد نیاز و ترویج فعالیت‌ها و ضرورت ایجاد سمن‌ها این تعداد هم اکنون به 217 سمن در استان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: هم اکنون تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و درمان و ترک اعتیاد فعالیت دارند.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه سمن‌ها تاثیر بسزایی در ایفای نقش مردم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند، افزود: هم اکنون این سمن‌ها نقش مهمی در تمامی عرصه های فرهنگی و اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اینکه برای نزدیک ترشدن ارتباطات این سازمانها باید برنامه ریزی، تدابیر و سیاست‌های لازم در دستور کار مسئولان قرار گیرد، افزود: سازمان‌های مردم نهاد نیز باید با یکدیگر هماهنگ بوده و اصول مربوطه را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد در استان باید نسبت به شناسایی آسیب های اجتماعی و اولویت بندی برای رفع مشکلات این آسیب ها اقدام کنند، افزود: با توجه به وجود مناطق روستایی و محروم در استان، باید سازمانهای مردم نهاد در این مناطق نیز فعال شوند.

گلستانی‌فرد با اشاره به اینکه هم اکنون زمینه و بستر حضور و فعالیت سمن ها در کشور فراهم شده است، خواستار برنامه ریزی برای فعالیت سمن ها در روستاها و مناطق محروم شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نسل امروز از توان واستعداد بالایی برخوردار بوده و در وضعیت فکری متفاوتی با نسل گذشته است، افزود: امروز نسل جوان امکان بهره مندی از تکنولوژی روز را داشته و باید به گونه ای مدیریت شود که از این تکنولوژی برای بهره‌وری بیشتر از این توانمندی‌ ها و استعداد ها استفاده شود.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه امروز مسائل اجتماعی جامعه با پیچیدگی و حساسیت ویژه ای مواجه است، افزود: امروز دولت‌ها به تنهایی توان مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در  تمام زمینه ها را نداشته و نیازمند مشارکت و حضور مردم است.

وی با اشاره به اینکه هر جامعه از اصول و اعتقادات خاصی برخوردار است، افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز از فرهنگ و تمدن، اعتقادات، باورها و ارزش‌های خاصی برخوردار بوده و  باید به گونه ای مدیریت شود که در شرایط حساس دچار تغییر و تحول نشود.

گلستانی فرد با بیان اینکه اساس جنگ نرم دشمن، استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای تغییر فرهنگ، باورها و اعتقادات دولت‌ها است، افزود: دشمن با این ابزار به دنبال رسیدن به اهداف خود است.

وی با بیان اینکه دشمن به دنیال خدشه‌دار کردن فرهنگ و تمدن ملت ایران است، تصریح کرد:  دولتها با دخالت دادن مردم در این عرصه‌ها اقدام به خنثی سازی نقشه های دشمنان کردند، که در انقلاب اسلامی ایران نیز مردم از دولت جدا نبوده و مردم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی وارد شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در انقلاب اسلامی ایران نیز از توان، انرژی و توانمندی مردم استفاده شده است، یادآورشد: سازمانهای مردم نهاد به عنوان نهاد واسط طراحی شده و فعالیت می کند.

کد مطلب 2221964

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