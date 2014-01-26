به گزارش خیبرنگار مهر، علی محمد گلستانیفرد پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سمنهای تخصصی استان، با بیان اینکه سال گذشته تعداد سمن های فعال استان اندک بوده است، اظهارداشت: با فراهم شدن بسترهای مورد نیاز و ترویج فعالیتها و ضرورت ایجاد سمنها این تعداد هم اکنون به 217 سمن در استان افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: هم اکنون تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و درمان و ترک اعتیاد فعالیت دارند.
گلستانی فرد با اشاره به اینکه سمنها تاثیر بسزایی در ایفای نقش مردم در عرصههای فرهنگی و اجتماعی دارند، افزود: هم اکنون این سمنها نقش مهمی در تمامی عرصه های فرهنگی و اجتماعی دارد.
وی با اشاره به اینکه برای نزدیک ترشدن ارتباطات این سازمانها باید برنامه ریزی، تدابیر و سیاستهای لازم در دستور کار مسئولان قرار گیرد، افزود: سازمانهای مردم نهاد نیز باید با یکدیگر هماهنگ بوده و اصول مربوطه را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد در استان باید نسبت به شناسایی آسیب های اجتماعی و اولویت بندی برای رفع مشکلات این آسیب ها اقدام کنند، افزود: با توجه به وجود مناطق روستایی و محروم در استان، باید سازمانهای مردم نهاد در این مناطق نیز فعال شوند.
گلستانیفرد با اشاره به اینکه هم اکنون زمینه و بستر حضور و فعالیت سمن ها در کشور فراهم شده است، خواستار برنامه ریزی برای فعالیت سمن ها در روستاها و مناطق محروم شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نسل امروز از توان واستعداد بالایی برخوردار بوده و در وضعیت فکری متفاوتی با نسل گذشته است، افزود: امروز نسل جوان امکان بهره مندی از تکنولوژی روز را داشته و باید به گونه ای مدیریت شود که از این تکنولوژی برای بهرهوری بیشتر از این توانمندی ها و استعداد ها استفاده شود.
گلستانی فرد با اشاره به اینکه امروز مسائل اجتماعی جامعه با پیچیدگی و حساسیت ویژه ای مواجه است، افزود: امروز دولتها به تنهایی توان مدیریت، برنامهریزی و سیاست گذاری در تمام زمینه ها را نداشته و نیازمند مشارکت و حضور مردم است.
وی با اشاره به اینکه هر جامعه از اصول و اعتقادات خاصی برخوردار است، افزود: انقلاب اسلامی ایران نیز از فرهنگ و تمدن، اعتقادات، باورها و ارزشهای خاصی برخوردار بوده و باید به گونه ای مدیریت شود که در شرایط حساس دچار تغییر و تحول نشود.
گلستانی فرد با بیان اینکه اساس جنگ نرم دشمن، استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای تغییر فرهنگ، باورها و اعتقادات دولتها است، افزود: دشمن با این ابزار به دنبال رسیدن به اهداف خود است.
وی با بیان اینکه دشمن به دنیال خدشهدار کردن فرهنگ و تمدن ملت ایران است، تصریح کرد: دولتها با دخالت دادن مردم در این عرصهها اقدام به خنثی سازی نقشه های دشمنان کردند، که در انقلاب اسلامی ایران نیز مردم از دولت جدا نبوده و مردم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی وارد شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در انقلاب اسلامی ایران نیز از توان، انرژی و توانمندی مردم استفاده شده است، یادآورشد: سازمانهای مردم نهاد به عنوان نهاد واسط طراحی شده و فعالیت می کند.
نظر شما