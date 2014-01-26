كانون بازنشستگان تامين اجتماعي مهريز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هيئت مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهرستان مهريز، ظهر يكشنبه در مراسم افتتاح رسمي كانون بازنشستگان تامين اجتماعي مهريز با اشاره زحمات ارزشمند بازنشستگان تامين اجتماعي اظهار داشت: بازنشستگان امروز با تجربه ‌های گرانقدر خود آیینه تمام‌ نمای جوانان دیروز هستند.

غلامرضا غلامي بيان كرد: بازنشستگی، بلوغ کار و تجربه است و امیدواریم این تجربه گرانقدر، دستمایه حرکت جوانان امروز قرار گیرد.

عضو هيئت مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعي مهريز، احترام به بازنشستگان و تكريم آنها را از مهمترين اهداف ايجاد اين كانون در شهرستان مهريز ذكر كرد و يادآور شد: اعضاي هيئت مديره كانون برای ارتقای سطح خدمات به كارگران بازنشسته مهريزي، تمامي تلاش خود را انجام خواهد داد.

وي توجه به پديده بازنشستگي را به مثابه پايان يك دوره كاري و آغاز دور‌اني ديگر از تلاش و تكاپو ترويج فرهنگ كار، تلاش، پويايي، خلاقيت و نوآوري در طول زندگي افراد جامعه دانست و گفت: تقويت روحيه اميد، خودباوري، خوش بيني و اعتماد در بين سالمندان و سالخوردگان و حفظ حرمت و كرامت آنان مورد تاكيد اين كانون است.

غلامي همچنين بر بهره گيري از تجربه، دانش‌ و انديشه شاغلان پس از اتمام دوره كار رسمي تاكيد كرد.

وي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون بيش از يك هزار نفر مستمري بگير و بازنشسته تامين اجتماعي در اين شهرستان وجود دارند كه تاكنون يك صد نفر در اين كانون ثبت نام كرده اند.

عضو هيئت مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعي مهريز، تخصيص 500 ميليون ريال وام قرض الحسنه به 50 نفر از بازنشستگان تامين اجتماعي مهريز و صدور كارت كانون را از اقدامات اوليه اين كانون برشمرد و بيان كرد: بازنشستگان كارگري تامين اجتماعي مهريز مي توانند براي ثبت نام و استفاده از خدمات كانون به مهريز، خيابان مطهري شمالي، جنب مسجد امام حسين (ع) مراجعه كرده و يا با شماره تلفن 5227282 0352 تماس حاصل نمايند.