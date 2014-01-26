۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

اسپنانی:

کسب عنوان نائب قهرمانی فریدونشهر در مسابقات پاورلیفتینگ غرب استان

فریدونشهر- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام فریدونشهر گفت: فریدونشهر نائب قهرمان مسابقات پاورلیفتینگ در مناطق غرب استان اصفهان شد.

حسین اسپنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات پاورلیفتینگ جام فجر با شرکت تیم هایی از شهرستان های فریدونشهر، گلپایگان و خوانسار در پایگاه قهرمانی این شهرستان برگزار شد.

وی از قهرمانی شهرستان گلپایگان در مسابقات پاورلیفتینگ جام فجر به میزبانی این شهرستان خبر داد و ادامه داد: در این دوره از مسابقات شرکت کنندگان در هفت اوزان مختلف به رقابت پرداختند که به ترتیب شهرستان های گلپایگان، فریدونشهر و خوانسار مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

لازم به ذکر است با تجهیز سالن رزمی و راه اندازی پایگاه قهرمانی و نصب سیستم گرمایشی تمرینات هیئت بدنسازی شهرستان فریدونشهر به صورت منظم برگزار و در حال پیشرفت است.

