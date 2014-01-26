ضرورت تشکیل اتاق فکر جوانان در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی در گردهمایی هم اندیشی معاونین امور جوانان استان ها که در مجتمع آدینه تهران برگزار شد، افزود: اگر سازمان جوانان هلال احمر اهداف خود را تبیین و پیاده کند می توان به آینده امیدوار بود، دغدغه ها را برطرف کرد و چالش های فرارو را از بین برد.

وی تاکید کرد: اگر امروز در حوزه جوانان دچار چالش هستیم به دلیل ضعف در سیستم آموزش و پژوهش است.

موسوی در ادامه با طرح این پرسش که چرا با وجود این همه شعار و برنامه در سطح ملی، نمی توانیم حداقل ها را عملیاتی کنیم، گفت: تا زمانی که نظام آموزش و پژوهش از پایه درست تعریف نشود، این مشکلات وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم آینده ای متفاوت از امروز داشته باشیم و چالشهای اخلاقی و رفتارهای ناهنجارگونه در بین جوانان در آینده وجود نداشته باشد باید نظام آموزش کشور اصلاح شود.

باید جوانان را وارد فعالیت های پژوهشی کنیم

دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در دنیای امروز از سازمان زنده به عنوان سازمان اثر گذار تعبیر می شود، گفت: بعد از زلزله بم همه مسئولان کشور بر این عقیده بودند که باید در برنامه بودجه سنواتی، بخشی از بودجه به کاهش خطر پذیری اختصاص یابد و اکنون که از زلزله بم ۱۰ سال می گذرد، جوامع شهری ما هنوز به طور کامل در حوزه ساخت و ساز ایمن نیستند.

موسوی ادامه داد: زلزله های آذربایجان، بوشهر و هرمزگان گویای این است که دغدغه مسئولان کشور در زمین لرزه بم تبدیل به برنامه نشده بلکه یک واکنش لحظه ای بود و تصمیم گرفتیم بودجه ریزی کنیم ولی همین که از خطر فاصله گرفتیم دوباره به جایگاه قبلی خود بازگشتیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: نباید بترسیم و باید جوانان را وارد فعالیتهای پژوهشی کنیم زیرا جوانان احساس استقلال دارند و ما نباید برای آنها قیم باشیم بلکه باید برای آنها بستر سازی کنیم.

وی گفت: حتی می توانیم صفر تا ۱۰۰ فعالیت ها را به دست جوانان بسپاریم تا آزمون و خطا کنند و از دور مراقب و راهنمای آنها باشیم.

موسوی تاکید کرد: سازمان جوانان هلال احمر می تواند فضای ارتباطی سالم، مناسب و همراه با سازندگی را برای نوجوانان و جوانان را فراهم کند.

درخواست فعال شدن اتاق فکر جوانان در جمعیت هلال احمر

وی اضافه کرد: در درون جمعیت هلال احمر باید گام به گام به سمت لایه های پیرامونی حرکت کنیم و برای این مساله برنامه شاخص محور تدوین شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر به کانونهای دانشجویی و دانش آموزی اشاره کرد و افزود: هلال احمری که نتواند در دانشگاه و مدرسه که بخش ارزشمند جامعه است حضور یابد، نمی تواند تاثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مدارس و دانشگاههای ما افراد از تئوری به مهارت نمی رسند گفت: ما فقط درجه مدارک را بدون داشتن مهارت بالا می بریم در حالی که مشکل ما مدرک یا مقطع تحصیلی نیست بلکه باید بتوانیم دانشجویان را از مرحله تئوری به مهارت برسانیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه مدیران و کارشناسان سازمان جوانان هلال احمر باید بدانند در چه مسیری قرار دارند، گفت: بایستی اساسی تر درباره جوانان فکر کنیم زیرا جوانان برای کشور فرصت و غنیمت هستند.

وی خواستار فعال شدن اتاق فکر جوانان در جمعیت هلال احمر شد و گفت: می توان همه نخبگان علوم انسانی را در قالب کارگروهها و کمیسیونهای مختلف در جمعیت هلال احمر گرد هم آورد و روی نیازهای جوانان کار کرد.

استفاده از مشارکت نخبگان در حوزه برنامه ریزی های مربوط به جوانان

دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: می توان در قالب این اتاقهای فکر چالشهای حوزه منابع انسانی را استخراج و آن را به یک پروژه ملی در بخش جوانان تبدیل کرد تا هر جوان یک پروژه پژوهشی انجام دهد و از این طریق نهضت پژوهش در بخش جوانان کشور رایج شود.

وی بر مشارکت اندیشمندان و نخبگان جامعه در برنامه ریزی ها تاکید کرد و گفت: می توان از مشارکت نخبگان در حوزه برنامه ریزی های مربوط به جوانان استفاده کرد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر بر اثر بخشی فعالیتها تاکید کرد و گفت: امروزه فقط به خروجی آماری سازمان توجه نمی شود بلکه سازمانی می تواند در اجرای نقش خود موثر باشد که اثربخشی داشته باشد.

موسوی افزود: سازمان جوانان هلال احمر می تواند در این زمینه به سازمانی الگو در کشور تبدیل شود و این مدل را اجرا کند.