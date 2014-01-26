حضور هیئت بازرسی وزارت علوم در دانشگاه لرستان/ واکنش تشکلهای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو روز گذشته هیئت بازرسی وزارت علوم در دانشگاه لرستان حضور پیدا کرده و از بخشهای مختلف این دانشگاه بازدید کرده است. این هیئت صبح امروز یکشنبه نیز از دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی بازدید به عمل آوردند و همچنان در حال بررسی موارد مختلف در دانشگاه هستند.

همچنین این هیئت بازرسی نشستی با تشکلهای دانشجویی دانشگاه لرستان نیز داشته و با نمایندگان تشکلها گفتگو کرده است.

این در حالیست که با توجه به برخی گمانه زنی ها در مورد تغییرات در ریاست دانشگاه لرستان سفر این هیئت بازرسی واکنشهایی را از سوی تشکلهای دانشجویی دانشگاه لرستان به همراه داشته است.

در این راستا جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان در نامه ای خطاب به مراجع تقلید عنوان کرده اند: از اوایل شروع به کار دولت جدید هیئت هایی با عنوان هیئت بازرسی از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاهها گسیل می کردند که متاسفانه با توجه به نتایج به دست آمده از این سفرها تقریبا حاصلی به جز تودیع روسای ارزشی و حزب اللهی دانشگاهها نداشته است. چندی است که در دانشگاه لرسنان نیز گزینه هایی برای ریاست دانشگاه بر سر زبانها افتاده اند که متاسفانه در بین آنها به ندرت افرادی با قابلیتهای لازم دیده می شود .

همچنین پنج تشکل دانشجویی از جمله بسیج هیئت مذهبی و کانون دانشجویی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان نیز همزمان با حضور هیئت بازرسی وزارت علوم در دانشگاه لرستان در بیانیه ای عنوان کرده اند: مدتی است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی نوین، هیئت سه نفره ای را جهت ارزیابی دانشگاه ها و مسئولان آنها به نقاط مختلف کشور گسیل داشته است. این اقدام در وهله اول بسیار پسندیده به نظر می رسد و اگر فارغ از سوابق حدود 45 هیئت اعزام شده به موضوع بنگریم، موجبات تحسین وزارتخانه فراهم می آید لیکن نگاهی گذرا به رخدادهای دانشگاه هایی که این هیئت با آنها سفر کرده است نشان می دهد کارویژه این تیم ها به هیچ عنوان رعایت نشده است و بعضا شاهد اقداماتی به دور از مشی اعتدال بوده ایم. بنابراین مطالبه تشکل های دانشجویی دانشگاه لرستان از هیئت ارزیاب، در نظر گرفتن هزینه تصمیم گیری های عجولانه و به دور از تدبیر است.

بنابر این گزارش تلاش خبرنگار مهر برای کسب جزئیات بیشتری در رابطه با حضور هیئت بازرسی وزارت علوم در دانشگاه لرستان بی نتیجه ماند و امکان گفتگو با اعضای این هیئت فراهم نشد.