اجرای طرح دادرس در 31 مدرسه نهاوند

مجید مومیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح توسط 31 مربی در مدارس متوسطه اول برای دانش آموزان پایه نهم در حال اجرا است که مراحل آموزشی آن تا پایان دهه فجر ادامه خواهد یافت.

مومیوند با اشاره به اینکه این آموزش ها توسط مربیان به گروههای 14 نفره در مدارس ارائه می شود افزود: آموزش هایی که در طرح دادرس ارایه می شود شامل مواردی از قبیل علایم حیاتی پایه، بانداژ و آتل بندی، پانسمان، چادر زنی، توان افزایی، نحوه پناه گیری، اسکان اضطراری و اطفای حریق است.

وی افزود: دو تیم برتر مدارس برای شرکت در المپیاد استانی انتخاب که با توجه به اینکه طرح دادرس یک طرح سراسری است لذا پس از پایان دوره های مربوطه، از کل شهرستان یک تیم دختر و یک تیم پسر جهت شرکت در المپیاد استانی برگزیده و به استان معرفی خواهد شد تا آنان نیز برای راهیابی به مرحله کشوری با یکیدگر رقابت کنند.

کارشناس بهداشت و سلامت آموزش و پرورش نهاوند عنوان کرد: دوره آموزش طرح دادرس بصورت حضوری به مدت 16 ساعت و غیرحضوری 24 ساعت برای مدیران و مربیان آموزش و پرورش برگزار شد و این افراد پس از برگزاری دوره آموزشی و قبولی در آزمون دوره حضوری را گذرانده و گواهینامه 30 ساعته ضمن خدمت رادریافت کردند.

مجید مومیوند افزود: این طرح به دنبال کاهش صدمات به دانش آموزان در حوادث و سوانح و ایجاد فرصت های آموزشی برای دانش آموزان ، و ارتقای سطح سلامت آنان است.