100 لیتر در ثانیه بر ظرفیت آب شرب شهرستان قدس افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق بهشتی ظهر امروز در حاشیه بازدید دانش آموزان و مربیان و کادر آموزشی دبیرستان شهید درخشان شهرستان شهریار دارنده عنوان مدرسه سبز غرب تهران از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان قدس اظهار داشت: در حال حاضر آب شرب شهرستان قدس با 33 حلقه چاه آب تامین می شود که با دبی حدود 700 لیتر آب در ثانیه آب دهی می کند.



وی با اشاره به اینکه این شهرستان از بافت شهری متفاوتی برخوردار است و شهروندان در برخی مواقع با افت فشار مواجه می شوند، افزود: به همین جهت امور آبفای شهرستان در راستای انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم اقدام به حفر و تجهیز 4 حلقه چاه آب شرب در محدوده شهرستان به آدرس شهرک دانش، کمربندی جاده شهریار، چاه آب ساحل واقع در 30 متری و پارک سرخ حصار قدس کرده است.



این مسئول عنوان کرد: کشورمان از نظر جغرافیایی به جهت قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک و بیابانی با میانگین بارندگی یک سوم جهان و 250 میلیمتر بارش یکی از کشورهای فقیر از نظر منابع آبی دانست که باید ضمن اعمال طرح های مدیریت مصرف با جمع آوری فاضلابهای شهری امکان تصفیه مجدد برای مصارف غیر شرب و آبیاری کشاورزی و فضای سبز امری ضروری دانست.



این مسئول در حین بازدید از قسمت های مختلف نحوه کارکرد و مزایا و اهداف این طرح حیاتی را به بازدید کنندگان توضیح داد و ضمن پاسخ گویی به سوالات آن ها را در جریان مراحل این تصفیه خانه قرار داد و گفت: احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرستان قدس یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین تصفیه خانه از نوع لجن فعال است که با همت و تلاش شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران با صرف هزینه های سنگین ساخته شده است.