مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات پلدختر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تاکنون حدود 600 هکتار از اراضی کار مبارزه انجام گرفته و پیش بینی می شود که در سطح بیش از 21 هزار هکتار از مزارع غلات در سال زراعی جدید کار مبارزه با علف های هرز صورت گیرد.

وی گفت: سهمیه مبارزه با علف های هرز مزارع گندم شهرستان پلدختر در سال جاری حدود 14 هزار هکتار است.

خادمی افزود: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات باعث افزایش عملکرد می شود تا جایی که کارهای تحقیقاتی انجام شده نشان می دهد که حدود 1.4عملکرد مزارع گندم مربوط به بحث مبارزه با علفهای هرز است.

خادمی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 136 دستگاه سم پاش پشت تراکتوری در بخش خصوصی کار عملیات سم پاشی مزارع شهرستان پلدختر را انجام می دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر گفت: مراکز جهاد کشاورزی و چهار کلینیک گیاه پزشکی بخش خصوصی و فروشندگی های سموم کشاورزی در زمنه نظارت و خدمات رسانی به کشاورزان در راستای بحث مبارزه با علف های هرز در این شهرستان فعالیت می کنند.